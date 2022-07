Prévisions de chaleur au Royaume-Uni : une prévision météorologique hypothétique pour 2050 se réalise la semaine prochaine

La crise climatique pousse les conditions météorologiques à l’extrême partout dans le monde, et les températures dans les latitudes septentrionales ont été particulièrement sensibles à ces changements. Les météorologues du UK Met Office – l’agence de prévision météorologique officielle du Royaume-Uni – ont donc plongé dans les modèles climatiques à très longue portée à l’été 2020 pour voir quel type de températures ils prévoiraient dans environ trois décennies.

“Pas de prévisions météorologiques réelles”, ont indiqué les graphiques du Met Office. “Exemples de conditions météorologiques plausibles basées sur des projections climatiques.”

Eh bien, lundi et mardi, le “plausible” devient réalité – 28 ans plus tôt.

Simon Lee, spécialiste de l’atmosphère à l’Université de Columbia à New York, a noté la similitude frappante entre les perspectives de 2050 et les prévisions pour le début de la semaine prochaine au Royaume-Uni.

“Aujourd’hui, les prévisions pour mardi sont étonnamment presque identiques pour de grandes parties du pays”, Simon a tweeté ajoutant dans un article ultérieur que “ce qui arrive mardi donne un aperçu de l’avenir”.

Dans 30 ans, cette prévision paraîtra plutôt typique.

Les températures devraient être de 10 à 15 degrés supérieures à la normale au début de la semaine prochaine au Royaume-Uni. Les maximums pourraient approcher 40 degrés Celsius (environ 104 degrés Fahrenheit) pour la première fois – une prédiction qui a incité les météorologues à émettre un avertissement de chaleur « rouge » pour la toute première fois.

Pour être clair, ce serait vraiment une chaleur record. La température la plus chaude du pays jamais mesurée était de 38,7 degrés Celsius au Cambridge Botanic Garden en 2019.

C’est aussi clairement un signe de la rapidité avec laquelle la crise climatique modifie notre climat.

“Nous espérions que nous n’arriverions pas à cette situation”, a déclaré Nikos Christidis, scientifique du Met Office chargé de l’attribution du climat, dans un communiqué. « Le changement climatique a déjà influencé la probabilité de températures extrêmes au Royaume-Uni. Les chances de voir des jours à 40°C au Royaume-Uni pourraient être jusqu’à 10 fois plus probables dans le climat actuel que sous un climat naturel non affecté par l’influence humaine.

La probabilité de dépasser 40 degrés “augmente rapidement”, a déclaré Christidis.

Il s’agit de plus que quelques jours inconfortables. La chaleur extrême est l’un des événements météorologiques les plus meurtriers – nous n’avons tout simplement pas tendance à le voir se produire sur le moment, lorsque les coups de chaleur et la mort sont attribués à des conditions sous-jacentes telles que les maladies cardiaques ou les maladies respiratoires.

Et des rapports récents suggèrent que pas plus de 5% des foyers britanniques disposent de la climatisation pour aider à garder les résidents au frais.

Nous avons vu une situation étonnamment similaire se dérouler aux États-Unis l’été dernier, lorsque le nord-ouest du Pacifique a été en proie à une chaleur extrême pendant des jours. Des centaines de personnes sont mortes dans cette vague de chaleur. Les responsables de la Colombie-Britannique ont noté que plus de 800 “décès excessifs” sont survenus pendant la chaleur – des décès inattendus et loin de la norme pour cette période de l’année.

Contrairement aux inondations ou aux incendies de forêt qui détruisent une ville, le sentiment d’urgence autour d’une vague de chaleur mortelle n’est pas si dramatique, a déclaré Kristie Ebi, chercheuse sur le climat et la santé à l’Université de Washington, soulignant que la chaleur est un “tueur silencieux”.

“Quand il fait chaud dehors, il fait tout simplement chaud dehors – et c’est donc un tueur relativement silencieux”, avait précédemment déclaré Ebi à CNN. “Les gens ne sont généralement pas conscients et ne pensent pas aux risques associés à ces températures élevées.”

Elle a également dit qu’il est important de comprendre que le climat n’est plus comme ce qu’il était il y a quelques années à peine. La crise climatique affecte déjà nos vies aujourd’hui, et elle continuera de frapper les plus vulnérables.

“Nous attendons tous avec impatience l’été alors que nous profitons des températures plus chaudes, mais il y a des gens qui sont à risque à des températures plus élevées”, a-t-elle déclaré. “Alors que le climat continue de changer ou que les températures augmentent plus que ce que nous avons connu quand nous étions plus jeunes, les gens doivent accorder plus d’attention, en particulier à ceux qui vous entourent.”