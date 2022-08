Prévisions d’automne : à quoi peuvent s’attendre les différentes régions du Canada

Alors que le phénomène climatique La Nina se prépare à faire une autre apparition cet automne, les météorologues prédisent une saison orageuse et humide pour certaines régions du Canada et des températures douces et sèches pour d’autres.

Bien que la forte présence continue de La Nina soit anormale, le météorologue principal d’AccuWeather, Brett Anderson, affirme que cela laissera moins de place aux surprises cet automne.

“Ce sera la première fois que nous aurons la troisième chute consécutive de La Nina en 20 ans, donc c’est anormal mais cela nous donne également une certaine confiance dans les prévisions”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique vendredi.

La Nina, qui provoque des températures de surface de la mer plus froides que la normale, a souvent un impact sur les courants-jets à travers l’Amérique du Nord, entraînant de forts vents. Voici comment cela pourrait avoir un impact sur la météo à travers le pays, selon AccuWeather.

ATTELLES DE LA CÔTE OUEST POUR LES TEMPÊTES

Comme l’automne dernier, la Colombie-Britannique devrait connaître une saison des pluies et des pluies, ce qui pourrait augmenter le risque d’inondation.

Anderson a déclaré que les cicatrices de brûlure laissées par les incendies de forêt au cours des deux derniers étés pourraient également augmenter le risque de glissements de terrain à mesure que le terrain devient plus sensible à ces conditions météorologiques extrêmes.

«Ils ont eu beaucoup de gros incendies en Colombie-Britannique l’année dernière et ces cicatrices de brûlures existent toujours. Donc, avec des modèles orageux certainement plus tard à l’automne et en hiver, cela pourrait être un problème pour les crues soudaines dans ces régions », a-t-il déclaré.

DES TEMPÉRATURES SÈCHES POUR AIDER À LA RÉCOLTE DES PRAIRIES

En s’éloignant du Pacifique, les températures devraient devenir douces et sèches le long des Prairies. AccuWeather prévoit des températures supérieures à la normale, en particulier en Saskatchewan et au Manitoba.

« Dans les Prairies, nous prévoyons que nous verrons des conditions plus sèches cet automne, en particulier dans le centre et l’est des Prairies, et des conditions plus chaudes que la normale », a déclaré Anderson.

En fin de compte, cela est une bonne nouvelle pour ces régions, a déclaré Anderson, car les températures plus sèches favoriseront la saison des récoltes.

FEUILLAGE D’AUTOMNE RETARDÉ POUR L’EST DU CANADA

Comme dans les Prairies, l’Est du Canada devrait s’attendre à des températures plus chaudes et plus sèches au cours de la première moitié de la saison. Tant que les températures ne deviennent pas trop chaudes, Anderson a déclaré que cela pourrait donner un excellent feuillage d’automne, même s’il est un peu retardé.

“Nous envisageons un pic retardé, probablement environ une semaine plus tard que d’habitude, mais je pense que les couleurs seront en assez bon état”, a-t-il déclaré.

Au cours de la dernière saison d’automne, cependant, La Nina devrait augmenter la pluie et le froid, menant à la saison hivernale en Ontario et au Québec.

“Cela (La Nina) gardera la majeure partie de l’air froid dans le nord-ouest du Canada tout en permettant à une grande partie de l’air du Pacifique de continuer à inonder le pays et de garder une grande partie du centre et de l’est du Canada plus chaud que la normale pendant une grande partie de l’automne, bien que je pense que les choses pourraient commencer à changer à mesure que nous approchons de novembre », a-t-il déclaré.

MENACE « PLUS ÉLEVÉE QUE D’HABITUDE » POUR LES TEMPÊTES TROPICALES DANS LES MARITIMES

Dans l’Atlantique, des températures de l’eau plus chaudes pourraient potentiellement augmenter le risque de tempêtes tropicales.

“La saison des ouragans démarre très lentement, rien ne se passe en août, mais il y a des signes que les choses peuvent vraiment commencer à s’accélérer à partir de la semaine prochaine et la semaine d’après”, a-t-il déclaré.

Bien que les tempêtes tropicales n’atteignent généralement pas les Maritimes, Anderson a déclaré qu’il y a toujours une chance que cela se produise, en particulier avec des températures et des précipitations supérieures à la normale, en particulier à Terre-Neuve-et-Labrador.

“C’est probablement plus élevé que d’habitude cet automne dans tout le Canada atlantique”, a déclaré Anderson.