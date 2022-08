Prévisions d’alimentation en incendie pour le feu de forêt de Keremeos Creek, près de Penticton

Le feu de forêt de Keremeos Creek près de Penticton couvre actuellement 5903 hectares.

Aucune structure n’a été endommagée pendant la nuit.

Les prévisions pour le 8 août sont ensoleillées, chaudes, sèches et venteuses à 29 °C, une humidité relative minimale de 15 % et des rafales de vent à 10 km/h.

Les conditions météorologiques propices aux incendies signifient que l’activité des incendies peut augmenter, rapprochant potentiellement l’incendie d’Apex Mountain Resort et dans le bassin versant du ruisseau Olalla.

Les opérations de l’équipage sont l’une des plus grandes parties de l’effort de lutte contre les incendies. Dans cette vidéo, un #BCWildfire Le chef de l’escouade de service explique une journée dans la vie d’un équipage d’unité sur l’incendie de forêt de Keremeos Creek (K50863). pic.twitter.com/KQzXedNw9i – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 8 août 2022

Le dimanche 7 août, les équipes ont terminé les allumages planifiés à plusieurs endroits et ont réussi à réduire le bord de l’incendie d’un terrain difficile d’accès à des lignes de contrôle exploitables.

Les équipages effectueront des allumages supplémentaires planifiés pour fortifier le garde-main construit au cours du week-end.

Des allumages manuels seront également utilisés sur le coin nord-est de l’incendie à partir de la fin du chemin Sheep Creek en direction du nord.

Des hélicoptères seront en attente dans les deux zones pour soutenir les opérations.

Des équipes sont affectées pour contenir le feu au nord du corridor de l’autoroute 3A, en nettoyant le long de ce corridor.

Ces allumages manuels ramènent le feu sur un terrain sûr et exploitable pour les équipes et sont essentiels pour créer un confinement fiable. Pendant les opérations, une augmentation de l’activité des incendies et de la fumée peut être visible depuis Olalla et Keremeos.

Sur le flanc ouest, les équipes utiliseront des méthodes d’attaque directe de Green Mountain Road à Keremeos Creek Forest Service Road. De l’équipement lourd continue d’être utilisé pour établir des lignes de secours entre Apex Mountain et Dividend Mountain jusqu’au sud de Keremeos Creek.

Sur le flanc est, des lignes de confinement continuent d’être établies dans le quadrant nord-est. Les équipes continuent de construire la ligne autour de Hedges Butte vers McKay Creek ainsi que la construction d’un garde-main sans carburant et de McKay Creek vers Green Mountain Road.

La direction de la protection des structures du BCWS continue d’affecter des équipes à la mise en place de systèmes de gicleurs pour protéger les propriétés dans le quadrant nord-est le long du chemin Green Mountain.

Des ordres d’évacuation et des alertes sont en place pour le district régional d’Okanagan-Similkameen, le village de Keremeos et la bande indienne de Penticton.

Mise à jour du COU : ORDRE d’évacuation supplémentaire émis pour les zones électorales G en raison de l’incendie de forêt de Keremeos Creek 4 août 2022, 18 h 30 https://t.co/WjQqth32nz pic.twitter.com/CiU53BEkV6 — RDOS EOC (@EmergMgtRDOS) 5 août 2022

245 pompiers forestiers et 160 autres membres du personnel de protection structurelle des services d’incendie de la Colombie-Britannique. gèrent l’incendie pour un équipage total de 405 pompiers.

Signalez les incendies de forêt au *5555 sur un cellulaire ou au 1 800 663-5555 sans frais.

