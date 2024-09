PRÉVISIONS À LONG TERME : Le film culte Art the Clown revient au cinéma dans TERRIFIER 3, suivi des mises à jour sur la suite de Joker

Photo avec l’aimable autorisation de Cineverse

Abonnez-vous à notre GRATUIT Recevez des newsletters par e-mail pour être informé de nos dernières mises à jour en matière de suivi avant sortie, d’analyse du box-office et d’actualités du secteur.

Prévisions à long terme — 11 octobre 2024

Terrifiant 3 | Événements emblématiques

Fourchette de prix pour le week-end d’ouverture national : 5 à 10 millions de dollars

La période précédant Halloween se poursuit avec la sortie à la mi-octobre de Iconic Events Terrifiant 3le dernier d’une franchise d’horreur culte connue pour son gore extrême. Terrifiant 3 manque de la puissance de gain pure et simple d’autres titres d’horreur plus grand public qui sortent dans les semaines à venir, en particulier celui de ce week-end Ne dis pas de mal de Universal et Sourire 2 de Paramount (18 octobre) – il est considéré comme un titre majeur parmi les fans inconditionnels de films d’horreur, un groupe démographique qui a pour habitude de porter des films d’horreur décalés au succès au box-office dépassant de loin leurs budgets. (Voir le film de cette année) Jambes longues et 2022 Skinarink (à titre d’exemple.)

Cependant, la nature de niche de ce titre rend les prévisions difficiles. Iconic Events distribue généralement des titres de cinéma événementiels, et le nombre d’écrans et le marketing qu’ils seront en mesure de gérer pour une sortie plus robuste sont inconnus. Iconic a donné le premier Terrifiant Le film a été diffusé en salles en 2018, mais il a remporté la majeure partie de son box-office à la fin de l’été 2023, lorsqu’un regain d’intérêt pour la franchise les a incités à rééditer le film. Lors de sa deuxième diffusion, Terrifiant— qui était déjà disponible en vidéo depuis cinq ans à ce moment-là — a rapporté 339 946 $.

Une grande partie de cet intérêt renouvelé est venue du succès de Terrifiant 2sorti en octobre 2022—6 octobre, contre Terrifiant 3′11 octobre. Le bouche à oreille—y compris des rapports largement diffusés selon lesquels il faisait perdre connaissance et vomir les spectateurs— a stimulé les ventes de billets auprès des fans de films d’horreur. Le box-office a augmenté de +28% entre la première et la deuxième semaine malgré une baisse de 70 écrans. La semaine suivante, 55 de ces écrans ont été ajoutés et le box-office a augmenté de 70,4%. Au cours de ses 8 semaines d’exploitation nationale, Terrifiant 2 a gagné 10,6 millions de dollars sur un budget annoncé de 250 000 dollars.

Le succès inattendu de Terrifiant 2 a suscité plus d’enthousiasme avant sa sortie cette fois-ci. Terrifiant et Terrifiant 2 reviennent au cinéma dans un programme double le 27 septembre, ce qui devrait servir à stimuler l’intérêt pour Terrifiant 3—surtout depuis Terrifiant 2 s’est terminé par un cliffhanger. Les partenariats de marque avant la sortie devraient également stimuler l’intérêt et l’engagement sur les réseaux sociaux ; jusqu’à présent, il y a un skin Art the Clown dans Call of Duty: Modern Warfare 3 et un seau de pop-corn Art the Clown, qui par le réalisateur Damien Leone sera disponible en précommande auprès d’AMC, Regal et Cinemark. Le soutien de ces grandes chaînes nationales donne une indication que Terrifiant 3 recevra un nombre d’écrans plus important que ses prédécesseurs, reflétant un potentiel de week-end d’ouverture plus élevé pour la troisième partie de la franchise.

En ce qui concerne les comparaisons en dehors de la Terrifiant franchise—ils sont difficiles à cerner. Warner Bros. a eu beaucoup de succès en amenant le clown tueur d’origine, Pennywise, au cinéma avec Ça : Chapitre 1 (2017 ; ouverture nationale 123,4 M$, total national 328,8 M$) et Deux (2019 ; 91 millions de dollars d’ouverture nationale, 211,6 millions de dollars au total national), bien que le profil des films, sans parler de leur nombre d’écrans et de leurs budgets, soit bien plus élevé que Terrifiant 3c’est que les utiliser comme référence est tout simplement inutile. Universal a connu du succès avec une franchise slasher à échelle plus modeste en Joyeuse fête des morts (2017 ; ouverture nationale 26 M$, total national 55,6 M$) et Joyeux anniversaire de la mort 2U (2019 ; 9,4 millions de dollars de recettes d’ouverture aux États-Unis, 28,1 millions de dollars au total aux États-Unis), mais les deux films sont classés PG-13. Le titre le plus proche pourrait être United Artist’s 2019 Jeu d’enfant remake (ouverture nationale 14 M$, total national 29,2 M$), qui est classé R. Cependant, Jeu d’enfant est sorti pendant l’été, pas en octobre ; est basé sur une propriété d’horreur plus grand public qui a construit sa base de fans au fil des décennies ; et a ouvert sur environ 3 000 écrans, un nombre qui Terrifer 3 est peu susceptible d’atteindre, à moins d’un saut vraiment énorme de Terrifiant 2Le nombre maximal d’écrans de 1 550.

Bien que notre fourchette suggère que Terrifier 3 pourrait rapporter 10 millions de dollars à ses débuts, nous pensons que ce chiffre représente le plafond du film en termes de potentiel de sortie le week-end. Nous nous attendons à ce que ce titre soit à la hauteur de son public cible, avec une sortie dans la fourchette moyenne à élevée à un seul chiffre.

Joker Folie à Deux | Warner Bros.

Fourchette actualisée des week-ends d’ouverture nationaux : 60 à 100 millions de dollars

Quelle différence en une semaine. La notoriété et le buzz sur les réseaux sociaux ont permis à notre panel de prévisionnistes d’être optimiste quant à la suite de Joker avant sa sortie le 4 octobre. Les premières ventes de billets lors de la période de prévente du film suggèrent le contraire. La faible demande de notre panel d’exploitants dresse un tableau difficile pour un film que nous avions initialement étiqueté comme un blockbuster de plus de 100 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Ce seuil semble désormais être le plafond, et non le plancher, à moins que les affaires ne reprennent de manière significative dans les semaines précédant la sortie. La réaction tiède de la Mostra de Venise n’aide pas non plus sa cause, avec un accueil critique suggérant une réponse potentiellement divisée de son public cible.

Suivi des mises à jour [as of 9/12]

Date de sortie Titre Ouverture du week-end de la gamme Distributeur 20/09/24 Transformers 1 40 à 50 millions de dollars Primordial 20/09/24 Ne jamais lâcher prise 7 à 10 M$ Lionsgate 27/09/24 Le robot sauvage 25 à 35 M$ Universel 27/09/24 Mégalopole 4 à 8 M$ Lionsgate 04/10/24 Joker Folie à Deux 60 à 100 millions de dollars Warner Bros

Boxoffice Pro est la référence mondiale en matière de prévisions et de rapports de box-office, atteignant 98 % des décideurs de l’exploitation en salles.

Nos rapports prévisionnels complets sont mis à jour chaque semaine par notre comité de prévision du box-office, composé de professionnels du secteur et de cadres dirigeants représentant les exploitants, les distributeurs et les fournisseurs de grands formats haut de gamme. Les rapports complets sont accessibles à tous les membres actifs de la National Association of Theatre Owners et à certains clients du secteur.

Pour savoir comment recevoir nos solutions de prévision complètes, veuillez contacter [email protected].