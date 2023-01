Prévision : Les températures les plus froides cet hiver arrivent dans l’Est du Canada

Le début de février devrait apporter des températures semblables à celles de l’Arctique dans une grande partie de l’est du Canada, grâce à l’air glacial du vortex polaire.

“Je pense que ce sera un vrai coup de poing pour les habitants de l’Est”, a déclaré le climatologue principal d’Environnement Canada, David Phillips, à CTVNews.ca. “Ça va être assez de courte durée et ça va être juste à travers l’est.”

La vague de froid s’abattra sur l’Est du Canada entre jeudi soir et vendredi, les températures redevenant de saison dimanche. Entre les deux, une grande partie de l’Ontario, du Québec et du Canada atlantique peuvent s’attendre aux journées les plus froides de cet hiver.

“Nous verrons des températures vraiment, brutalement froides”, a déclaré Phillips depuis Toronto. “C’est vraiment une merveille d’un jour et demi.”

Selon Environnement Canada, alors que l’air froid se dirige vers l’est, les maximales diurnes n’atteindront que -13 °C à Toronto, -20 à Ottawa, -21 à Montréal et -23 à Québec vendredi, et -18 à Fredericton, -15 à Halifax et -18 à Charlottetown samedi.

“Ce sera ensoleillé et lumineux, car c’est de l’air arctique”, a déclaré Philips. “C’est très sec, et ça va être croustillant”

Les températures nocturnes de vendredi soir pourraient descendre jusqu’à -20 à Toronto, -31 à Ottawa, -30 à Montréal, -34 à Québec, -28 à Fredericton, -21 à Halifax et -23 à Charlottetown – toutes plus ou moins moins le double de ce qui est normal pour cette période de l’année.

“La dernière fois qu’il a fait aussi froid à Ottawa, c’était il y a 27 ans”, a expliqué Phillips. “Vous pouvez y aller année après année et ne pas voir une température de -20 à Halifax.”

Ces températures ne tiennent pas compte du refroidissement éolien, ce qui pourrait rendre les choses encore plus glaciales.

“Ça va être très punitif”, a déclaré Phillips. “C’est clairement une invasion arctique d’air glacial.”

L’explosion hivernale de courte durée et amère est imputée à un vortex polaire affaibli, qui pousse l’air glacial de l’Arctique vers le sud, entraînant des baisses de température rapides et brutales.

Il y a une doublure argentée pour ceux qui ont manqué des activités hivernales.

“La seconde moitié de l’hiver, selon nos modèles, semble certainement un peu plus froide, plus hivernale, que ce que nous avons vu au début de l’hiver”, a déclaré Phillips. “Mais partout au Canada, nous sommes maintenant bien au-delà de la moitié du chemin. Il y a plus d’hiver derrière nous que devant nous!”

Alors qu’une grande partie de l’Ouest canadien a frissonné pendant l’hiver, c’est une autre histoire dans l’Est exceptionnellement doux pour la saison. Phillips dit que décembre et janvier à Ottawa, par exemple, ont été les troisièmes plus chauds jamais enregistrés en 150 ans; et Ottawa et Montréal n’ont connu aucun jour en dessous de -20 cet hiver, alors qu’elles en auraient normalement chacune environ 10. La patinoire du canal Rideau d’Ottawa est également toujours fermée lorsqu’elle ouvre généralement en janvier. Cependant, les températures hivernales plus chaudes ont également apporté une neige abondante.

“Si vous êtes dans l’Est, cela ressemble à l’hiver, mais ce n’est pas l’hiver”, a déclaré Phillips. “Mais ça va ressembler à l’hiver quand le froid arrivera.”