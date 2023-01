Prévision Lakers vs Hornets et cotes pour le lundi 2 janvier

Les Lakers de Los Angeles viennent de remporter une solide victoire sur la route contre les Hawks d’Atlanta avant leur premier match de 2023, sur la route contre les Charlotte Hornets.

2022 a été une année à oublier pour Charlotte, car l’équipe a été éliminée du tournoi de play-in la saison dernière, et elle a pris un départ épouvantable 10-27 cette saison.

LaMelo Ball et Terry Rozier tenteront de renverser la vapeur dans la seconde moitié de la saison, mais les Hornets ressemblent à une équipe de loterie infaillible à ce stade de la campagne 2022-23.

LeBron James a remporté la victoire des Lakers contre Atlanta à son 38e anniversaire, marquant 47 points et perdant une passe avant un triple-double dans la victoire. Il va devoir porter Los Angeles jusqu’à ce qu’Anthony Davis (pied) puisse revenir.

À l’heure actuelle, les Lakers occupent la 13e place de la Conférence Ouest.

Ces deux équipes se sont affrontées plus tôt cette saison à Los Angeles, les Hornets remportant une victoire de quatre points. Est-ce que Charlotte le fait à nouveau en tant que favori court à domicile?

Plongeons dans les cotes et choisissons pour ce match:

Cotes Lakers vs Hornets, propagation et total

Prédiction et choix des Lakers contre les Hornets

Je ne suis pas convaincu de prendre parti dans ce match, d’autant plus que mon premier penchant serait vers les Lakers.

Los Angeles est une meilleure équipe que les Hornets à ce stade de la saison, mais l’offensive de l’équipe a été volatile tout au long de la saison autour de James et Davis. Avec AD out, je ne peux pas faire confiance aux Lakers en tant que chiens de route, d’autant plus qu’ils ne sont que 5-13 contre l’écart à cet endroit cette saison.

Cela étant dit, qui parie sur les Hornets comme favoris ? L’équipe n’a qu’une fiche de 10-27 cette saison et elle n’aura pas l’attaquant Kelly Oubre dans ce match.

Au lieu de cela, je suis partout dans ce jeu pour plusieurs raisons.

Oui, c’est un nombre élevé à 242,5, mais le OVER est la seule voie à suivre dans ce match.

Le premier affrontement entre ces deux équipes s’est terminé avec 264 points au total, et ces équipes poussent toutes les deux le rythme à un rythme insensé. Les Lakers sont deuxièmes de la NBA en rythme cette saison, tandis que les Hornets arrivent au 8e rang.

Bien qu’aucune des deux équipes n’ait été efficace en attaque, elles ont également du mal sur le plan défensif, se classant 26e (Charlotte) et 20e (Los Angeles) au classement défensif.

Il y aura une tonne de possessions dans ce jeu, et il convient de noter qu’au cours des 10 derniers matchs, Charlotte se classe première en rythme. Avec LaMelo de retour dans l’alignement, l’attaque des Hornets devrait bientôt se retourner.

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.