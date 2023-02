Prévision et cotes Virginia vs Virginia Tech pour le samedi 4 février (Back Hokies comme petits outsiders)

Les rivaux se rencontrent pour la deuxième fois cette saison lorsque Virginia et Virginia Tech s’affrontent à Blacksburg, en Virginie.

Virginia Tech cherche désespérément une victoire de qualité après s’être effondrée après un début de saison de 11-1 au milieu de blessures et d’une mauvaise chance en fin de partie. Les Hokies accueillent Virginia samedi après-midi à domicile, l’une des seules victoires en quad encore disponibles avant la sélection dimanche. Les Hokies peuvent-ils le faire?

Voici les cotes pour le match ACC de samedi:

Virginia vs Virginia Tech cotes, propagation et total

Prédiction et choix de Virginia contre Virginia Tech

L’ajout de Hunter Cattoor à la formation après une blessure au bras qui lui a coûté quelques semaines le mois dernier a porté ses fruits pour les Hokies. L’attaque est de 15 points pour 100 possessions mieux en attaque avec lui au sol et l’équipe tire 12% mieux à partir de la ligne des 3 points avec lui comme espaceur au sol. Cattoor est un tireur à 43% et ce n’est pas seulement son score qui ouvre le terrain, mais sa gravité de tir aide le reste de son équipe.

Ces deux-là se sont rencontrés le mois dernier, le premier match de Cattoor après une blessure et l’équipe n’a pas pu suivre les redoutables Cavaliers, perdant 78-68. Cependant, l’attaque bourdonnait, tirant 44% d’au-delà de l’arc et 53% du terrain. La différence dans ce match est survenue sur la ligne des lancers francs, où UVA a tiré 12 sur 13 et VT a effectué ses deux lancers francs.

Virginia Tech a été du mauvais côté de quelques finitions difficiles, perdant par un à Clemson, soufflant une avance tardive à Miami, et doit obtenir cette victoire pour rester dans l’image du tournoi NCAA.

Ces deux équipes ont souvent joué jusqu’au fil dans leurs matchs, car chaque équipe joue une attaque méthodique basée sur le mouvement. Je vais attraper l’équipe à domicile dans un petit match à diffusion.

