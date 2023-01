Prévision et cotes USC contre Arizona State pour le samedi 21 janvier

Les chevaux de Troie de l’USC et les Sun Devils de l’Arizona State ont tous deux subi des défaites face à leurs rivaux jeudi.

Les Troyens sont tombés contre l’Arizona, 81-66 jeudi et les Sun Devils ont perdu contre UCLA, 74-62. L’USC a une fiche de 13-6 et 5-3 en conférence, l’Arizona State a une fiche de 15-4 et un match devant les Trojans dans le Pac 12, 6-2.

C’est un grand jour dans le Pac 12, avec beaucoup des meilleures équipes qui s’affrontent, ce match inclus, alors vérifions les cotes pour l’USC et l’ASU à Tempe.

USC vs Arizona State cotes, écart et total

USC Trojans @ Arizona State Sun Devils | Meilleures cotes actuelles

Prédiction et choix USC vs Arizona State

L’État de l’Arizona est bien placé pour contrer ce que l’USC fait de mieux. Les Troyens ont le meilleur pourcentage de buts sur le terrain à deux points de l’adversaire au pays. Leur défense à l’intérieur de l’arc est fantastique, mais ils sont 217e à défendre les trois. Cela joue entre les mains de l’Arizona State dans celui-ci. Non pas que les Sun Devils tirent un pourcentage incroyable de trois, seulement 32,6%, mais ils prennent 23,4 trois points par match, le deuxième plus dans le Pac 12. Arizona tire un montant similaire et ils sont allés 12/24 sur trois dans leur victoire sur USC cette semaine.

Desmond Cambridge Jr. devra ouvrir la voie à l’équipe de Bobby Hurley en attaque, il est leur meilleur buteur, mais prend également 6,4 trois par match et tire 35,2%. DJ Horne prend également près de six trois par match, et il a récolté 14 points dans leur défaite contre UCLA cette semaine.

Arizona State a une attaque équilibrée, mais dernièrement, leur défense a été un problème. Ils sont 30e en efficacité défensive selon KenPom, mais au cours de leurs trois derniers matchs, ce nombre est passé à 1,059, ce qui serait bon pour le 292e du pays. En raison de leurs luttes défensives ces derniers temps, les paris au-dessus du total ont une fiche de 5-0 à leurs cinq derniers matchs et j’aime bien frapper à nouveau aujourd’hui.

Plus de 136,5 -110 au-dessus/en dessous USC Trojans @ Arizona State Sun Devils 21/01 21:00

