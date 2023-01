Prévision et cotes UConn contre Seton Hall pour le mercredi 18 janvier

Pacers vs Thunder prédiction et cotes pour le mercredi 18 janvier (Thunder est chaud) par Peter Dewey

Autrefois considéré comme un candidat au championnat national, UConn a perdu quatre des cinq matchs du Big East et cela ne sera peut-être pas plus facile pour eux maintenant qu’il a été annoncé que l’entraîneur-chef Danny Hurley a conclu des protocoles de santé et de sécurité.

Les Huskies ont subi une défaite décourageante contre St. John’s ce week-end à domicile et se dirigent maintenant vers le Prudential Center pour affronter Seton Hall, qui se débat du côté offensif du terrain.

Les Pirates sont également 0,500 en championnat et pourraient utiliser une victoire de signature contre un ennemi du Big East, peuvent-ils attraper une équipe qui glisse dans le classement sans leur entraîneur-chef ?

Dan Hurley d’UConn et l’entraîneur-chef associé Kimani Young ne seront pas entraîneurs ce soir contre Seton Hall en raison de problèmes liés au COVID-19, par communiqué. Les adjoints Luke Murray et Tom Moore partageront les responsabilités d’entraîneur. – Jon Rothstein (@JonRothstein) 18 janvier 2023

Voici les cotes :

Cotes, écart et total UConn contre Seton Hall

Prédiction et choix UConn contre Seton Hall

Je ne vais pas réagir de manière excessive à la nouvelle que Hurley ne sera pas sur la touche car je vois un énorme avantage pour les Huskies du côté défensif du terrain.

Les Pirates ont lutté contre les équipes d’élite du Big East cette saison, marquant 70 points ou moins contre Providence, Xavier, Marquette et Creighton. La défense d’UConn est toujours sans doute la meilleure de la conférence, maintenant les équipes à un pourcentage effectif de buts sur le terrain de 47% et faisant un excellent travail pour faire sortir les équipes de la ligne des trois points et dans la longueur d’Adama Sanogo à l’intérieur.

Seton Hall est très dépendant du score à l’intérieur, se classant 21e en proximité de tir par Haslamétriemais UConn est l’élite pour défendre la jante, permettant le 13e pourcentage de buts sur le terrain le plus bas.

Il s’agit d’un point bas pour UConn, qui a la défense nécessaire pour ralentir les Pirates et se retirer dans un match physique.

