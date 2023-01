Prévision et cotes Jazz contre Timberwolves pour le lundi 16 janvier

La saison de rêve pour les Utah Jazz est peut-être en train de s’éloigner, mais à 22-24, ils sont toujours dans le mélange de la Conférence Ouest et seulement un match derrière l’équipe qui a abandonné tous les choix de premier tour pour les 30 prochaines années pour eux pour Rudy Gobert.

Les Timberwolves du Minnesota ont battu Cleveland samedi pour se hisser à 0,500, 22-22 et ils sont sans Karl-Anthony Towns. Leur composition pourrait être encore plus réduite ce soir. Rudy Gobert pourrait ne pas avoir sa chance à son jeu de vengeance, partie III, et la plus jeune star des T-Wolves, Anthony Edwards, pourrait également manquer.

Il y a une certaine incertitude autour de celui-ci, mais cela pourrait nous apporter une certaine valeur, alors entrons dans les chances de ce match de la conférence ouest.

Écart et total des cotes Jazz contre Timberwolves

Prédiction et choix Jazz vs Timberwolves

Rudy Gobert et Anthony Edwards sont tous deux répertoriés comme douteux pour le match de ce soir avec blessures, donc Minnesota pourrait être sévèrement limité.

La dernière fois que Gobert a tenté sa chance contre son ancienne équipe, il a récolté 22 points et 13 rebonds dans une victoire, mais dernièrement, il fait de moins en moins partie de cette offensive. Lors de ses deux derniers matchs, il a récolté six points sur un tir de 2-3 et quatre points sur une seule tentative de panier et deux lancers francs.

Il aura des explosions sporadiques comme 25 contre les Clippers le 6 janvier, mais celles-ci sont très rares. Ils ne manqueront peut-être pas une tonne s’il est absent, mais si Edwards ne peut pas y aller, c’est un coup dur.

Lauri Markkanen est également douteux d’y aller ce soir, donc les meilleurs buteurs des deux équipes pourraient être sur l’étagère.

Il a raté la défaite d’un point de l’Utah contre Philly samedi, mais avait 28 points dans leur victoire contre Orlando avant cela. Les paris au-dessus du total sont de 5-1 lors des six derniers matchs de l’Utah et de 4-0 lors de leurs quatre derniers matchs sur la route, mais avec tant de points d’interrogation sur qui sera réellement sur le terrain, je pense qu’ils vont renverser cette tendance et ce match ira sous ce soir.

Suivez tous les paris de Josh Yourish ICI

—

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer