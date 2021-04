VIL vs ARS Dream11 Prédiction et suggestions de l’équipe pour le match de demi-finale d’aujourd’hui entre Villarreal et Arsenal: Le club de Premier League Arsenal affrontera Villarreal, le club de la Liga, lors du match aller de la demi-finale de l’UEFA Europa League à l’Estadio de La Ceramica vendredi. Villarreal est entraîné par Unai Emery, un ancien manager d’Arsenal.Il a également été entraîneur de Séville et est un vainqueur en série de la Ligue Europa. Cela en fait un match très intéressant. Villarreal a battu le Dinamo Zagreb 3-1 au total en quarts de finale tandis qu’Arsenal a battu le Slavia Prague 5-1 sur deux manches. Emery a trouvé sa magie avec Villarreal, guidant l’équipe à 11 victoires lors de leurs 12 matchs de Ligue Europa cette saison, ce qui comprend un record parfait de six sur six à domicile. Arsenal, en revanche, a très peu de chances de se qualifier pour la Ligue des champions via la Premier League et, par conséquent, il est susceptible de donner la priorité à la couronne continentale.

Le match VIL vs ARS UEFA Europa League 2020-21 débutera à 00h30 IST.

Avant le match entre VIL vs ARS, voici tout ce que vous devez savoir:

VIL vs ARS Telecast et détails de la diffusion en direct

Tous les matchs de la série UEFA Europa League 2020-21 seront retransmis en direct sur Sony Network. Alors que SonyLIV diffusera en direct l’action.

Détails du match VIL vs ARS

Le match aura lieu le vendredi 30 avril à l’Estadio de La Ceramica. Le jeu commencera à 12h30 IST.

Pronostic VIL vs ARS Dream11 Team

Capitaine: Bernd Leno

Vice capitaine: Nicolas Pepe

Gardien de but: Bernd Leno

Défenseurs: Alfonso Pedraza, Raul Albiol, Granit Xhaka, Hector Bellerin

Milieux de terrain: Dani Parejo, Bukayo Saka, Manu Trigueros

Grévistes: Gérard Moreno, Nicolas Pepe, Eddie Nketiah

Formation de départ probable de Villarreal: Asenjo; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Chukwueze, Parejo, Capoue, Trigueros; Moreno, Alcacer

Formation de départ probable d’Arsenal: Leno; Chambres, Holding, Gabriel, Xhaka; Partey, Ceballos; Saka, Odegaard, Pepe; Lacazette

