Prévision de l’équipe FCG vs KBFC Dream11 pour le match ISL 2022-23 le 22 janvier

FCG vs KBFC Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match ISL 2022-23 de dimanche entre le FC Goa et le Kerala Blasters FC: La sensationnelle série de huit matches sans défaite du Kerala Blasters FC a pris fin au début du mois après sa défaite face au Mumbai City FC. Les hommes d’Ivan Vukomanovic devraient affronter le FC Goa lors de leur prochain match de Super League indienne dimanche. Le match entre le FC Goa et les Kerala Blasters se jouera au Jawaharlal Nehru Stadium de Goa.

Le FC Goa cherchera désespérément à décrocher trois points lors de son prochain match pour rester en vie dans sa quête d’une place en séries éliminatoires. Après avoir réclamé 20 points en 14 matchs, Goa est désormais placé en sixième position au classement de la Super League indienne.

Les hommes de Carlos Pena entrent maintenant dans le match après avoir fait match nul 2-2 contre le NorthEast United FC lors de leur dernier match. Le FC Goa et les Kerala Blasters s’étaient affrontés pour la dernière fois l’année dernière lors du match aller et les Gaurs ont dû subir une défaite 3-1 lors de ce match.

Avant le match entre le FC Goa et le Kerala Blasters FC ; voici tout ce que vous devez savoir :

FCG contre KBFC Télédiffusion

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match FC Goa vs Kerala Blasters FC.

FCG vs KBFC Diffusion en direct

Le match entre le FC Goa et le Kerala Blasters FC sera diffusé en direct sur Disney+ Hotstar.

Détails du match FCG vs KBFC

Le match FCG vs KBFC se jouera au Jawaharlal Nehru Stadium de Goa le jeudi 22 janvier à 19h30 IST.

Prédiction FCG vs KBFC Dream11 Team

Capitaine: Edu Bédia

Vice capitaine: Adrien Luna

Suggestion de jeu XI pour FCG vs KBFC Dream11 Fantasy Football

Gardien de but: Dheeraj Moirangthem

Défenseurs : Anwar Ali, Aibanbha Dohling, Ruivah Hormipam, Jessel Carneiro

Milieux de terrain : Edu Bedia, Iker Guarrotxena, Sahal Samad, Ivan Kaliuzhnyi

Grévistes : Adrian Luna, Noah Wail Sadaoui

FC Goa vs Kerala Blasters FC Onze de départ possibles

Composition de départ prévue du FC Goa : Dheeraj Moirangthem, Sanson Pereira, Mohamed Fares Arnaout, Anwar Ali, Aibanbha Dohling, Ayush Dev Chhetri, Edu Bedia, Redeem Tlang, Iker Guarrotxena, Brandon Fernandes, Noah Wail Sadaoui

Composition de départ prévue du Kerala Blasters FC : Prabhsukhan Gill, Harmanjot Khabra, Ruivah Hormipam, Victor Mongil, Jessel Carneiro, Jeakson Singh, Adrian Luna, Sahal Samad, Ivan Kaliuzhnyi, Rahul KP, Dimitrios Diamantakos

