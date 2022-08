Prévision de baisse des revenus pour le premier trimestre

Tencent pourrait afficher sa première baisse de revenus d’une année sur l’autre lorsqu’elle publiera mercredi ses résultats du deuxième trimestre, selon les analystes, car un ralentissement induit par Covid dans l’économie chinoise et des défis persistants sur le marché national du jeu pourraient s’avérer être vents contraires forts pour l’entreprise.

Le géant chinois du jeu et des médias sociaux devrait enregistrer un chiffre d’affaires de 132,2 milliards de yuans (19,5 milliards de dollars) pour le trimestre de juin, soit une baisse de plus de 4 % d’une année sur l’autre, selon les prévisions consensuelles de Refinitiv. Le bénéfice net devrait chuter de près de 30 % à 23,8 milliards de yuans.

Tencent, qui gère la plus grande application de messagerie chinoise WeChat, tire une grande partie de ses revenus des jeux et de la publicité, deux domaines qui devraient avoir été touchés au deuxième trimestre.

“Nous prenons en compte des hypothèses plus prudentes concernant les jeux en ligne et les revenus publicitaires au 2e trimestre en raison des macro-vents contraires mondiaux et de l’apparition de la pandémie. Nous nous attendons à ce que les vents contraires conduisent à une baisse des dépenses des joueurs étrangers”, ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note publiée la dernière mois.