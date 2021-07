New Delhi: Le film tant attendu ‘Haseen Dillruba’ avec Taapsee Pannu et Vikrant Massey en tête sort vendredi 2 juillet 2021 et les internautes sont divisés sur leur verdict sur le thriller-mystère. Le film est réalisé par Vinil Mathew avec un scénario et des dialogues dirigés par Kanika Dhillon. Il présente Taapsee Pannu, Vikrant Massey, Harshvardhan Rane et Aditya Srivastava dans des rôles clés.

L’histoire tourne autour d’une femme (Taapsee Pannu) qui est soupçonnée du meurtre de son mari (Vikrant Massey) après sa mort dans des circonstances étranges. Bien qu’il ne soit pas clair si elle était à l’origine de sa mort, le public doute de son innocence lorsque sa liaison avec un autre homme entre en scène.

Dès que les internautes ont mis la main sur le film, les critiques se sont déroulées sur Twitter. Beaucoup l’ont qualifié de « récit captivant d’amour et de complot », tandis que d’autres ont déclaré que l’histoire n’était pas assez intelligente, citant des intrigues illogiques.

Découvrez comment Twitterati a évalué le film:

Une histoire tordue intelligemment écrite !! La narration à son meilleur @VikrantMassey & @harsha_acteur les deux ont joué un rôle fantastique et @taapsee tu es sexy en termes d’acteur aussi #HaseenDillruba au @NetflixInde !! #HaseenDillrubaReview #Netflix #AdityaSrivastav était la cerise sur un gâteau pic.twitter.com/ZK9PyvIt9p – Monstre adorable (@FotographeAmol) 2 juillet 2021

Juste regardé #HaseenDillruba et j’ai adoré. @taapsee et @VikrantMassey sont brillants avec l’histoire et le contenu. Merci les gars – Abhi (@Brucelively9) 2 juillet 2021

Chaque déclaration de @taapsee vous a laissé dans Susspence.. Osm à surveiller… @harsha_acteur il a comme d’habitude l’air fumé… @VikrantMassey

Le personnage est juste incroyable à comprendre… #HaseenDillruba #HaseenDillrubaReview – Vaishali (@delhivalikudi) 2 juillet 2021

#HaseenDillruba est une affaire décevante. Ne correspond pas aux attentes élevées ou à la barre fixée par #TaapseePannu vedette. Ni convaincant ni divertissant , les réalisateurs ont fait de leur mieux pour proposer quelque chose de nouveau sous forme de thrillers mais ont lamentablement échoué en seconde partie . – Filmy Rahul (FK) (@RahulVerma4860) 2 juillet 2021

#HaseenDillruba Scénario attendu avec un long scénario. Aurait pu raccourcir quelques minutes pour un croustillant et intéressant. @VikrantMassey et @harsha_acteur sont des étourdissants. #HaseenDillrubaReview #Netflix – Harshith A (@harshithanand17) 2 juillet 2021

Réalisé par Vinil Mathew, le film a été produit par Color Yellow Productions d’Aanand L Rai avec Eros International et Himanshu Sharma.

« Hassen Dillruba » aurait été filmé pendant la pandémie et devrait maintenant sortir en OTT le 2 juillet sur Netflix. Le directeur musical Amit Trivedi a composé les morceaux du film, qui devait sortir le 18 septembre de l’année dernière mais a été reporté en raison de la propagation de COVID-19.

En plus de « Haseen Dillruba », Taapsee a plusieurs films passionnants dans son chat, notamment les drames sportifs « Shabaash Mithu » et « Rashmi Rocket ». Elle a également « Loop Lapeta » et le thriller de science-fiction intitulé « Dobaaraa » réalisé par Anurag Kashyap en préparation.