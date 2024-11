Prévention des maladies respiratoires hivernales – Multipliez les superpositions ! Se faire vacciner!

1 novembre 2024

Le ministère de la Santé rappelle aux Nunavummiut que les infections respiratoires virales devraient augmenter à l’approche de l’hiver. Cela inclut la grippe, le COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS).

N’oubliez pas que l’hiver est une question de couches. Superposez-vous ! Se faire vacciner! Les vaccins contre la grippe et contre la COVID-19 sont des couches de protection essentielles pour rester en bonne santé, vous et votre famille, pendant les mois d’hiver. Rester à jour dans vos vaccinations est le meilleur moyen de protéger votre communauté, votre famille et vous-même. Les vaccins jouent un rôle essentiel dans la réduction du risque de maladie grave ou de décès dû à des maladies comme la grippe et le COVID-19.

Il est fortement recommandé de se faire vacciner contre la grippe chaque année, et le rappel contre la COVID-19 est actuellement recommandé tous les six mois. Ces vaccins peuvent être administrés en même temps.

Tous les Nunavummiut âgés de plus de six mois sont encouragés à se faire vacciner contre la grippe et contre la COVID-19 ainsi que d’autres vaccins de routine qui protègent contre les maladies respiratoires. Les vaccins sont fortement recommandés aux personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes respiratoires.

Le programme de vaccination contre le VRS est un élément clé de la stratégie du Nunavut visant à protéger la santé des groupes vulnérables. Le VRS présente de graves risques pour les jeunes enfants, et le vaccin offre une protection cruciale pendant les mois les plus vulnérables.

Protégez-vous et protégez les autres en suivant ces étapes pour contribuer à stopper la propagation de la grippe, du COVID-19 et d’autres maladies respiratoires :

Restez à la maison lorsque vous vous sentez malade.

Toussez ou éternuez dans votre manche.

Lavez-vous souvent les mains.

Évitez de toucher votre visage.

Jetez immédiatement les mouchoirs usagés à la poubelle.

Gardez vos distances avec les autres lorsque vous êtes en déplacement.

Ne fumez pas à l’intérieur ou en présence d’autres personnes, en particulier des bébés.

Se faire vacciner.

Vérifiez auprès de votre centre de santé communautaire local ou de votre bureau de santé publique pour connaître les cliniques de vaccination dans votre communauté cet automne. Pour plus d’informations sur les vaccins ou les cliniques, visitez le site Web du gouvernement du Nunavut ou parlez à votre fournisseur de soins de santé.

Préparez-vous pour l’hiver : faites-vous vacciner et protégez votre famille !

Contact

Pierre Essoh

Spécialiste des communications

Ministère de la Santé

867-975-5712

[email protected]

NT5