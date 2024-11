Prévention des infections – peelregion.ca

Les programmes de prévention et de contrôle des infections utilisent des pratiques fondées sur des données probantes pour prévenir ou réduire le risque de transmission de maladies. Le Comité consultatif provincial des maladies infectieuses publie documents d’orientation sur les meilleures pratiques sur l’identification, la prévention et le contrôle des maladies infectieuses dans les établissements de soins de santé de l’Ontario.

Hygiène des mains

Le lavage des mains est un moyen simple et efficace de prévenir les infections. Consultez Santé publique Ontario pour ressources sur l’hygiène des mainsy compris des vidéos, des listes de contrôle et affiches.

Pratiques de base et précautions supplémentaires

Pratiques de base et précautions supplémentaires sont des activités que vous faites pour vous protéger et protéger les autres contre les organismes et les maladies qui peuvent se transmettre d’une personne à l’autre.

Certaines de ces activités incluent rester à la maison en cas de maladie, se couvrir la bouche si vous toussez ou éternuez, une hygiène efficace des mains, la détection et la surveillance des maladies (dépistage des symptômes, tests de laboratoire) et l’utilisation appropriée de équipement de protection individuelle.

Nettoyage, désinfection et stérilisation

Le nettoyage consiste à éliminer physiquement la saleté, la poussière et les micro-organismes à l’aide d’eau, de détergents et d’une action mécanique. Une fois qu’un objet ou une surface est nettoyé, il peut être désinfecté à l’aide d’une désinfection appropriée en suivant les instructions du fabricant concernant la concentration et le temps de contact. La stérilisation consiste à éliminer tous les micro-organismes pathogènes, y compris les spores.

Le nettoyage, la désinfection et la stérilisation sont tous importants pour réduire les infections dans notre environnement physique. Apprenez-en davantage sur :

Immunisation

La vaccination tout au long de notre vie renforce notre système immunitaire et aide à prévenir la propagation de maladies transmissibles, telles que la grippe, la diphtérie, la rougeole et la COVID-19.

Plus d’informations :

Utilisation d’antibiotiques

Les antibiotiques doivent être utilisés judicieusement, selon les besoins et selon les prescriptions. Bon usage des antibiotiques est une mesure importante pour prévenir et contrôler le développement d’organismes résistants aux antibiotiques et Clostridium difficile.

Programmes de gestion des antibiotiques aider à mesurer et à améliorer l’utilisation appropriée des antimicrobiens dans les établissements de soins de santé.

Éducation et formation

Santé publique Ontario a élaboré un certain nombre de Cours d’apprentissage en ligne sur la prévention et le contrôle des infections.

Ces cours couvrent des sujets tels que :

Santé et sécurité au travail

Chaîne de transmission

L’évaluation des risques

Contrôles des prestataires de soins de santé

Contrôle de l’environnement

Contrôles administratifs

Précautions supplémentaires

Risque personnel dans les établissements de soins de santé

Bonnes pratiques en matière de nettoyage et de désinfection

Meilleures pratiques en matière de stérilisation du matériel et des dispositifs médicaux réutilisables

Les responsables du contrôle des infections dans les établissements de soins de santé peuvent se renseigner sur la façon d’obtenir une certification en contrôle des infections grâce au Conseil de certification du contrôle des infections et de l’épidémiologie.

Pour plus d’informations, reportez-vous à Prévention et contrôle des infections de Santé publique Ontario.