Prévention de C. diff à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital

De nombreuses personnes consultent un médecin lorsqu’elles ont la diarrhée, généralement lorsqu’elle est grave ou ne s’améliore pas. Les médecins comme moi posent des questions pour voir ce qui pourrait causer le problème : Intoxication alimentaire ? Syndrome de l’intestin irritable? Effets secondaires des médicaments ? Nous considérons également que la diarrhée peut être due à Clostridioides difficile infection (ICD).

Qu’est-ce que Différence C. infection?

L’ICD est une infection bactérienne qui peut causer de graves problèmes au niveau du tractus gastro-intestinal, en particulier du côlon. Différence C. est responsable de près d’un demi-million d’infections aux États-Unis chaque année, et il peut s’agir d’un problème récurrent : un patient sur six atteint de cette infection la contractera à nouveau dans les deux mois. Malheureusement, un patient sur 11 de plus de 65 ans hospitalisé pour une ICD mourra dans le mois suivant l’infection en raison de la gravité de la maladie en cas d’ICD. Par conséquent, l’ICD est une considération de santé publique importante et il est important d’obtenir un traitement.

Qui est à risque pour Différence C. infection?

Il existe certains facteurs de risque pour développer un CDI. Il s’agit notamment d’être hospitalisé, d’avoir été exposé à des antibiotiques ou d’avoir un contact étroit avec une personne chez qui l’infection a été diagnostiquée. Si vous êtes immunodéprimé (si vous avez un système immunitaire affaibli), vous pouvez également être plus à risque de contracter une ICD ou d’en souffrir une complication.

L’un des principaux objectifs de la réduction du fardeau de l’ICD dans le système de santé consiste à essayer de réduire le risque de contracter l’ICD à l’hôpital. Cela comprend le dépistage de l’ICD chez les patients hospitalisés qui développent une nouvelle diarrhée, puis l’isolement de ces patients dans leur propre chambre.

La prévention consiste également à bien se laver les mains avec de l’eau et du savon. Il s’agit d’un point particulièrement important car dans les établissements de soins de santé, les désinfectants à base d’alcool sont souvent utilisés par commodité lorsque les cliniciens pratiquent le contrôle préventif des infections entre les soins aux patients. Désinfectant à base d’alcool n’est pas efficace contre l’ICD comme c’est le cas pour d’autres types d’infection car, contrairement à d’autres bactéries, Différence C. les organismes peuvent former des spores résistantes.

Ainsi, pour vous protéger dans les établissements de soins de santé, vous devez vous assurer que les personnes qui interagissent avec vous – médecins, infirmières, assistants médicaux, etc. – se sont lavées les mains avant de vous toucher. Il peut sembler impoli de demander à quelqu’un s’il s’est lavé les mains. Cependant, toutes les personnes qui travaillent avec des patients reçoivent une formation sur le lavage des mains, et parfois nous oublions tout simplement au milieu de journées chargées, il peut donc être utile de nous le rappeler.

Qu’en est-il de la transmission des CDI en dehors des milieux médicaux ?

Ce qui est moins bien compris, c’est quand l’ICD se produit à l’extérieur de l’hôpital. UN article récent dans Maladies infectieuses émergentes ont signalé la présence d’ICD chez des patients qui ont été infectés d’une manière à laquelle les médecins ont tendance à ne pas penser aussi souvent : obtenir l’ICD d’une personne qu’ils connaissent sans jamais être hospitalisé ou prendre eux-mêmes des antibiotiques.

En tant que médecins, nous sommes forés sur les facteurs mentionnés précédemment – utilisation antérieure d’antibiotiques, hospitalisation antérieure – en tant qu’événements critiques pouvant causer une ICD. Ce que cette recherche a démontré, c’est que les gens sans pour autant ces facteurs de risque ont développé l’ICD en étant exposés à une personne atteinte d’ICD dans la communauté. Il s’avère que c’est une façon courante pour les gens de contracter un CDI. Au cours de ma formation, nous avons appris qu’il est important de rappeler aux patients nouvellement diagnostiqués avec une ICD de faire attention à une bonne hygiène des mains et d’éviter autant de contacts que possible jusqu’à ce que leurs traitements contre l’ICD soient terminés. Cette nouvelle recherche suggère que se concentrer sur la transmission communautaire de l’ICD devrait être une plus grande priorité.

Comment traite-t-on le CDI ?

Le premier cycle de traitement de l’ICD consiste généralement en des antibiotiques (ironique, car les antibiotiques peuvent cause CDI). Ceux-ci comprennent le métronidazole, la vancomycine (sous forme orale uniquement) et la fidaxomicine. Toutes les quelques années les lignes directrices sont revues et mises à jourmais généralement, différents traitements antibiotiques sont administrés en fonction de la gravité de l’ICD, de l’absence d’infection ou de la nécessité d’essayer un nouvel antibiotique.

Une voie prometteuse pour traiter l’ICD, en particulier chez les patients qui n’ont pas été aidés par une antibiothérapie, consiste à effectuer une greffe de microbiote fécal, ou FMT. Ce traitement consiste à prélever le don de selles d’une personne saine et à l’administrer lors d’une procédure d’endoscopie par voie orale, lors d’une coloscopie, ou sous forme congelée par pilule. Je sais – prendre le caca de quelqu’un d’autre semble tellement dégoûtant ! Cependant, le but est d’introduire des bactéries saines dans un intestin atteint d’ICD, et la théorie est que ces bactéries saines se développent et rendent l’environnement plus difficile pour le Différence C. bactéries de vivre et de causer des problèmes.

Quelles précautions aident à prévenir la propagation deCDI ?

Les règles sont simples pour réduire votre risque de CDI. Si vous avez un système immunitaire affaibli, éloignez-vous des personnes qui ont reçu un diagnostic d’ICD. Lavez-vous soigneusement les mains à l’eau et au savon (ne pas désinfectant) pour traiter Différence C. spores plus efficacement. Lorsque vous êtes malade, ne prenez des antibiotiques que s’ils sont nécessaires ; les médecins se sentent souvent obligés de rédiger des ordonnances d’antibiotiques pour les personnes atteintes de maladies virales (pour lesquelles les antibiotiques ne fonctionnent pas).

Les preuves ne sont pas solides pour prendre des probiotiques ou manger du yogourt pour prévenir l’ICD, mais ces approches sont des moyens à faible risque d’introduire des bactéries saines dans votre intestin ; cela peut être raisonnable, en partie parce que certains dans le domaine médical continuent de débattre de leur efficacité.

En résumé : si vous avez une diarrhée persistante, parlez-en à votre médecin pour voir si vous souffrez d’ICD ou s’il y a autre chose qui cause vos symptômes.