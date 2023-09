Préventes du film Taylor Swift Eclipse Star Wars, pas Marvel

Hollywood est véritablement sur le point de devenir la version de Taylor. Les billets ont été mis en vente jeudi pour Taylor Swift : la tournée des époques, un presque trois Un film de concert d’une heure basé sur la tournée la plus récente de l’artiste, et il aurait vendu environ 37 millions de dollars de billets le premier jour, provenant uniquement des trois plus grandes chaînes de cinéma : AMC, Regal et Cinemark. C’est presque le double de ce que Star Wars : Le Réveil de la Force vendu le premier jour, mais pas autant que Avengers : Fin de partie vendu le premier jour.

Selon Date limite, Star Wars : Le Réveil de la Force a vendu environ 20 millions de dollars de billets le premier jour (conduisant finalement à un week-end d’ouverture de 250 millions de dollars et un total national toujours record de 936 millions de dollars), alors que Avengers : Fin de partie vendu environ 50 millions de dollars le premier jour (conduisant à un week-end d’ouverture record de 357 millions de dollars et un total global de 858 millions de dollars). Cependant, malgré les ventes du premier jour entre ces géants, le commerce ne prévoit qu’un week-end d’ouverture de 70 millions de dollars pour La tournée des époques. Au moins pour l’instant. Cela semble plutôt conservateur étant donné que le film a déjà, après un jour, en a réalisé plus de la moitié, mais les films de concerts les plus récents (comme Justin Bieber : Ça y est et Une direction c’est nous) brut environ la moitié de leur total le week-end d’ouverture. Swift faisant la moitié de son week-end d’ouverture en une seule journée est logique en comparaison.

Mais vraiment, quelque chose dans ce film a-t-il un sens ? Après l’annonce apparemment sortie de nulle part de sa sortie a forcé Universal à déplacer son mât de tente Exorciste film sorti un vendredi 13 (un film d’horreur a été déplacé vendredi 13 octobre… réfléchis à ça), plus de nouvelles sur le film sont sorties. Nouvelles de la rondelle a rapporté que Swift et son équipe ont non seulement autofinancé le film pour un montant compris entre 10 et 20 millions de dollars, mais qu’ils se sont d’abord adressés aux grands studios pour se renseigner sur sa sortie. Dans mode classique des studios de cinéma 2023 mais ils ne voulaient pas payer, donc Rapide a fait le tour des studios directement chez AMC pour négocier l’accord.

Ce qui se passera ensuite est à deviner. Cela semble presque certain cependant Taylor Swift : la tournée des époques sera l’un des plus grands films de la saison d’automne, voire de l’année. Peut-il s’approcher même de Star Wars : Le Réveil de la Force ou Avengers : Fin de partie Nombres? Probablement pas. Mais il deviendra à 100 % le film de concert le plus rentable de tous les temps, dépassant Justin Bieber : Ne jamais dire jamais, ce qui a rapporté environ 73 millions de dollars. Nous sommes déjà à mi-chemin et il reste encore six semaines.

