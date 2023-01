“Prévenir un accident nucléaire”: le chien de garde de l’ONU est optimiste quant à la protection de la centrale nucléaire ukrainienne

L’AIEA négocie une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

Les forces russes ont capturé l’usine ukrainienne en mars 2022.

Le chef de l’AIEA, Rafael Grossi, a déclaré que les négociations étaient compliquées par des officiers politiques et militaires.

Le chef de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies a déclaré lundi qu’il espérait faire des progrès sur un accord de zone de sécurité autour de l’usine russe de Zaporizhzhia en Ukraine, mais a souligné qu’il s’agissait d’une négociation difficile.

En mars, les forces russes ont capturé l’usine de l’ère soviétique, la plus grande d’Europe, peu après leur invasion de l’Ukraine. Il a été critiqué à plusieurs reprises ces derniers mois, faisant craindre une catastrophe nucléaire.

“La situation autour de la centrale continue d’être très, très dangereuse”, a déclaré aux journalistes Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), lors d’une visite en Ukraine.

“Un accident nucléaire, un accident aux conséquences radiologiques graves, n’est dans l’intérêt de personne.”

La Russie a minimisé la visite de l’AIEA et ses pouvoirs.

“L’AIEA n’a ni statutaire, ni technologique, ni d’autres capacités pour empêcher une catastrophe nucléaire en cas d’attaques contre des centrales nucléaires”, a déclaré Renat Karchaa, conseiller du PDG de l’organisation énergétique d’État russe Rosenergoatom, à l’agence de presse russe TASS. mardi.

“Ainsi, de ce point de vue, la présence d’inspecteurs de l’AIEA dans toutes les centrales nucléaires est inefficace et est en grande partie politiquement motivée.”

Grossi, qui a déclaré qu’il espérait rencontrer à Kyiv le président ukrainien Volodymyr Zelensky et d’autres responsables, a reconnu que la négociation d’une zone de protection prenait plus de temps que prévu.

“Personne ne veut avoir cette zone si elle est considérée (…) comme un avantage militaire pour un côté ou l’autre, et j’essaie de convaincre tout le monde que ce n’est pas le cas”, a-t-il déclaré.

Il ajouta:

Il s’agit de prévenir un accident nucléaire.

Grossi effectuait sa sixième visite en Ukraine depuis l’invasion de février pour mettre en œuvre les plans récemment annoncés pour une présence continue d’experts en sécurité nucléaire dans toutes les installations nucléaires ukrainiennes.

Il a visité l’usine du sud de l’Ukraine près de la ville de Yuzhnoukrainsk, à environ 350 km au sud de Kyiv, et devait également visiter les usines de Tchernobyl et de Rivne, établissant une équipe de deux experts de l’AIEA dans chaque installation.

Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Getty Images PHOTO : Jung Yeon-Je, Piscine, Getty Images

L’AIEA affirme avoir déjà une présence permanente de jusqu’à quatre experts à Zaporizhzhia, et une équipe de deux membres est également attendue à l’usine de Khmelnitsky.

Grossi, qui avait précédemment déclaré qu’il espérait négocier un accord avant la fin de 2022, a déclaré la semaine dernière que les pourparlers avec Kyiv et Moscou étaient devenus plus compliqués car ils impliquaient non seulement des diplomates, mais également des officiers militaires.

Moscou et Kyiv se sont mutuellement accusés d’avoir bombardé l’installation de Zaporizhzhia.