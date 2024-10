Prévenir les infections respiratoires aiguës : actions pour se protéger

17 octobre 2024

Les infections respiratoires aiguës, telles que la grippe, le COVID-19 et le virus respiratoire syncytial, sont les principales causes de maladies respiratoires dans les communautés du monde entier, touchant les individus de tous âges. Ces infections peuvent rapidement submerger les systèmes de santé. Il est donc important que chacun s’efforce de protéger les patients, leur famille et le personnel. En adoptant des mesures de prévention des infections telles que l’autodépistage, l’hygiène des mains, le port du masque et la distanciation physique, nous pouvons protéger les patients et nous-mêmes.

Prévenir avec intention

Nous encourageons chacun à prendre des mesures délibérées pour minimiser le risque d’infection. Cela implique d’être proactif en matière de pratiques de sécurité, que vous soyez à la maison, au travail ou dans un espace public, comme un hôpital.

Lorsque les patients et les membres de leur famille prennent des mesures intentionnelles pour prévenir l’infection, vous contribuez à un environnement plus sûr pour tous. En mettant l’accent sur la prévention des infections, nous pouvons réduire considérablement les taux d’infection dans nos hôpitaux et dans le système de santé.

Auto-dépistage : si vous ne vous sentez pas bien, restez à la maison

L’autodépistage est l’un des aspects les plus critiques, mais souvent négligés, de la prévention des maladies respiratoires. Si vous ne vous sentez pas bien, que vous ayez de la toux, de la fièvre ou un essoufflement, veuillez reporter les visites non essentielles à l’hôpital. Si votre visite est essentielle et que vous ne vous sentez pas bien, pensez à porter un masque à votre arrivée à l’hôpital. Des masques sont disponibles à toutes les entrées.

L’autodépistage aide à prévenir la propagation de l’infection à ceux qui pourraient être plus vulnérables. Une maladie mineure peut potentiellement perturber considérablement la santé des personnes plus sensibles.

Hygiène des mains : un outil simple et efficace

L’hygiène des mains est l’un des moyens les plus simples et les plus efficaces de prévenir la propagation des maladies respiratoires et demeure la pierre angulaire de la prévention des infections. Un bon lavage des mains avec de l’eau et du savon, ou avec un désinfectant pour les mains à base d’alcool, élimine les virus et les bactéries responsables des infections respiratoires. Cette simple habitude peut réduire considérablement le risque de transfert de germes des surfaces vers vous.

Le masquage : un moyen efficace de prévenir l’infection

L’une des mesures les plus visibles en matière de prévention des maladies respiratoires est le port du masque. Le masquage peut réduire considérablement la propagation de la principale voie de transmission de nombreuses infections respiratoires. Pour le moment, le LHSC n’exige pas de port de masque, mais si vous vous sentez plus à l’aise de porter un masque, ils sont disponibles à toutes les entrées.

Le port d’un masque protège non seulement celui qui le porte mais aussi son entourage, notamment dans les espaces bondés ou clos, comme les ascenseurs. Si un masque n’est pas disponible lorsque vous êtes dans un espace public, les pratiques d’étiquette respiratoire, comme se couvrir la toux ou les éternuements avec votre coude ou un mouchoir en papier, peuvent réduire la transmission. Si vous utilisez l’étiquette respiratoire, n’oubliez pas de pratiquer l’hygiène des mains après.

Distanciation physique : maintenir des espaces sûrs

La distance physique est une autre mesure permettant de prévenir la propagation des maladies respiratoires. Garder une distance de sécurité avec les autres, en particulier dans les zones très fréquentées, réduit la probabilité et la fréquence de rencontrer des gouttelettes respiratoires infectées. Ceci est particulièrement important pendant la saison de la grippe ou en période d’épidémies de maladies respiratoires accrues.

Nous avons besoin de tout le monde : le pouvoir de l’action collective

Les maladies respiratoires sont très contagieuses, ce qui signifie que les actions d’une personne peuvent avoir un impact sur plusieurs autres. C’est pourquoi il est important que tout le monde s’implique. Être intentionnel dans la prévention de la propagation des maladies respiratoires est un devoir partagé. Lorsque tout le monde adopte des comportements de protection comme le lavage des mains, l’EPI et l’autodépistage, le risque d’infection diminue considérablement.

Le LHSC célèbre la Semaine du contrôle des infections et de la prévention du 15 au 18 octobre. Travaillons ensemble et prévenons avec l’intention de passer une chute en toute sécurité.