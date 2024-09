Prévenir les futures pertes de veaux dues à la diarrhée

RÉPONSE DU DR MCMILLAN :

Les causes potentielles de la diarrhée sont si nombreuses qu’il est indispensable de faire appel à votre vétérinaire. Il est très important de bien connaître les antécédents de ce qui s’est passé avant la diarrhée. Parmi les informations clés, citons l’âge des veaux, l’âge des mères, l’état corporel, la nourriture disponible, les minéraux disponibles et si les vaches ont été vaccinées et vermifugées.

Vous remarquez que cela a commencé avec l’arrivée du mauvais temps. Les conditions froides et humides que vous décrivez peuvent parfois empêcher les veaux de se lever et de téter rapidement. Cela peut signifier qu’ils ne reçoivent pas suffisamment de colostrum au cours des premières heures critiques de leur vie. De plus, les conditions boueuses et désagréables augmentent les risques de propagation de la maladie. Elles rendent également difficile le maintien d’une température corporelle normale.

Si les vaches sont maigres ou manquent d’une alimentation équilibrée, notamment de minéraux, la qualité du colostrum peut en souffrir. Tous ces facteurs peuvent s’associer pour augmenter le risque de veaux malades.

Un diagnostic précis est la première étape pour savoir comment traiter les veaux et prévenir de futures épidémies. La diarrhée des veaux peut être causée par différents virus, bactéries et parasites. Les antibiotiques n’ont aucun effet sur les virus ou les parasites ; ils n’aident que si la bactérie concernée est sensible. Tout aussi important, les antibiotiques peuvent tuer les bonnes bactéries et aggraver la situation. La décision d’utiliser ou non des antibiotiques, à quel moment et quels antibiotiques doit être prise doit être prise en consultation avec le vétérinaire de votre troupeau.

En discutant de cette situation avec votre vétérinaire, demandez-lui de réexaminer le programme de santé global de votre troupeau. Si la situation se reproduit, agissez rapidement pour établir un diagnostic et un plan de traitement.

