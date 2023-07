Prévenir les dégâts d’eau dans votre maison – Shaw Local

Quelle est la première cause de dégâts des eaux dans une maison ? Il s’agit de tuyaux endommagés, bouchés ou éclatés. Même une petite fuite ou un ruissellement peut causer des milliers de dollars de dommages au fil du temps s’il n’est pas remarqué. C’est pourquoi il est si important de vérifier et d’entretenir régulièrement votre système de plomberie. Les autres sources de dégâts des eaux comprennent les catastrophes naturelles, telles que les inondations ou les tempêtes; toits qui fuient; appareils défectueux; et pompes de puisard défaillantes.

Des joints brisés ou des conduites obstruées peuvent provoquer des infiltrations d’eau dans les murs et les sols, entraînant la pourriture, la croissance de moisissures et d’autres problèmes nécessitant des réparations coûteuses. Faites remplacer les tuyaux et les accessoires usés et anciens par des neufs, car ils peuvent se corroder avec le temps. Vérifiez les conduites de plomberie et les accessoires pour les risques potentiels de colmatage et assurez-vous d’inspecter les vannes et les robinets pour détecter tout signe d’usure.

Il est important d’agir rapidement lorsque vous remarquez des signes de dégâts d’eau dans votre maison pour éviter que les dégâts ne s’aggravent. Plus l’eau reste longtemps, plus la situation peut s’aggraver. Si vous soupçonnez un problème de dégâts d’eau dans votre maison, contactez immédiatement un professionnel pour évaluer et résoudre le problème.

Dans certains cas, les dégâts des eaux peuvent être couverts par l’assurance habitation. Cependant, vérifier auprès de votre assureur pour savoir ce que votre police comprend est une bonne idée. Prendre des mesures préventives, comme des inspections régulières de la plomberie et du toit de votre maison, et le remplacement des vieux appareils, peut aider à éviter les réparations coûteuses des dégâts des eaux.

