Prévenir l’eczéma chez les bébés à la peau sèche

Votre bébé a la peau squameuse, irritée, craquelée ? Environ 1 enfant sur 5 souffre d’eczéma. Pour certains, c’est le premier symptôme d’une vie d’allergies. Les nourrissons qui souffrent d’eczéma sont plus susceptibles de développer plus tard le rhume des foins et l’asthme. Les médecins appellent ce type de progression de la maladie allergique une « marche atopique ». La façon dont vous traitez l’eczéma de votre bébé peut faire toute la différence.

“Nous pensons que la peau craquelée est le point d’entrée des allergènes alimentaires, tels que les arachides et les œufs. Les aliments peuvent pénétrer dans la peau de la table ou des personnes qui mangent ces aliments, puis embrassent ou touchent le bébé. Lorsque la nourriture traverse la peau, elle provoque une réaction allergique », explique Donald Leung, MD, PhD, responsable des allergies pédiatriques et de l’immunologie clinique au National Jewish Health à Denver.

Les médecins ne comprennent pas entièrement ce qui cause l’eczéma. Ils croient que la génétique et l’environnement de l’enfant jouent chacun un rôle. Mais les parents peuvent aider à réparer la barrière cutanée endommagée de leur bébé et empêcher les allergènes de pénétrer. Cela pourrait empêcher le développement de futures allergies.

Chez les bébés, l’eczéma se manifeste généralement par une tache rouge qui démange sur les joues, le menton ou le cuir chevelu et sur le devant des bras et des jambes. Si vous voyez ces signes, Leung recommande la méthode “tremper et sceller”.

Baignez doucement votre bébé dans de l’eau tiède (pas chaude) avec un nettoyant doux sans savon. Ne frottez pas la peau irritée. Laissez votre bébé tremper pendant au moins 5 minutes.

Tapotez légèrement la peau de votre bébé pour la sécher. Dans les 3 minutes, alors que la peau est encore humide et humide, appliquez une pommade ou une crème hydratante épaisse. Choisissez une crème hydratante à haute teneur en huile. Évitez les lotions contenant de l’alcool, qui peuvent assécher la peau. Recherchez des gelées ou des crèmes qui ne coulent pas. Vous pouvez répéter ce processus quotidiennement ou au besoin.

“Le trempage et le scellage ajoutent de l’eau à la peau, puis la retiennent”, explique Leung. “Cela crée une barrière pour que les irritants de l’environnement ne puissent pas envahir.”