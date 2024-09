Prévenir le TAS : conseils pratiques pour améliorer l’humeur et la santé mentale – DiscoverMooseJaw.com

À mesure que les saisons changent et que les jours raccourcissent, certains d’entre nous peuvent également constater que leur humeur change.

Nous avons discuté avec Rebecca Rackow, directrice générale adjointe de la division de la Saskatchewan de l’Association canadienne pour la santé mentale, pour faire la lumière sur les causes et les méthodes pour soulager les symptômes de ce que l’on appelle le trouble affectif saisonnier (TAS).

« Le trouble affectif saisonnier survient lorsque nous recevons moins de soleil et, en général, cela ressemble un peu à la dépression, cela ressemble à un manque d’énergie et (pour certains) à une mauvaise humeur », a-t-elle expliqué.

« En fait, cela arrive assez fréquemment. Nous remarquons que statistiquement, de plus en plus de personnes se manifestent en disant que cela les affecte d’une manière ou d’une autre, et nous constatons une augmentation des cas de trouble affectif saisonnier. »

Rackow explique que, comme ce trouble peut ressembler aux symptômes de la dépression, il n’est pas rare que les personnes qui en souffrent s’isolent des autres, ce qui aggrave les symptômes. Cela peut être particulièrement préjudiciable pour les personnes qui sont déjà aux prises avec d’autres problèmes de santé mentale.

« Ce sentiment de déprime supplémentaire pousse certaines personnes vers un état dépressif plus profond. Si vous souffrez déjà de dépression, d’anxiété ou de pensées suicidaires, le trouble affectif saisonnier peut être exactement ce qui augmente la difficulté du traitement de cette personne. »

« Si (cette personne) a des pensées suicidaires, veuillez contacter le 988 et parler à quelqu’un. Ce sont des personnes amicales qui mettront immédiatement les gens en contact avec les services et veilleront à ce que le problème soit pris en charge afin qu’il ne devienne pas un problème plus grave. »

Rackow a noté que l’une des meilleures façons de réduire l’impact sur le bien-être mental est de se préparer et de s’attaquer aux causes sous-jacentes du TAS avant qu’elles ne se manifestent. En raison du lien entre le TAS et le manque de lumière naturelle, l’une de ses principales suggestions de prévention est d’apporter des changements à son environnement.

« Si vous recherchez sur Google « Lampe pour troubles affectifs saisonniers », ils vous proposeront un certain nombre de modèles que vous pourrez commander. Ils sont également vendus dans certains magasins, mais il existe des lampes spécifiques qui imitent la lumière du soleil, ce qui permet de prolonger votre journée. »

« Vous pouvez les allumer le matin avant le lever du soleil et ainsi bénéficier de quelques heures de soleil supplémentaires. Les gens les installent dans leur bureau ou leur bureau à domicile, et cela aide vraiment à lutter contre le TAS. »

Elle recommande également l’ajout de compléments alimentaires, qui peuvent également atténuer les symptômes du TAS.

« Une autre chose qui aide dans une certaine mesure est de s’assurer qu’ils ont un bon apport en vitamine D, car c’est une vitamine que nous obtenons grâce à l’exposition au soleil, ce que nous n’obtenons pas quand il fait froid et que nous ne sortons pas, et que le soleil est moins intense. »

Combattre les effets dépressifs du trouble par le biais d’une routine quotidienne et d’une activité sociale peut également avoir un résultat positif pour les personnes sujettes au TAS.

« Assurez-vous de continuer à sortir avec des amis, de continuer à communiquer avec les gens et de ne pas vous isoler pendant les périodes où il y a moins de lumière. Pensez peut-être à des activités qui peuvent être faites dans l’obscurité. Les activités par temps froid comme sortir et construire un bonhomme de neige avec des gens ou quelque chose d’amusant de ce genre peuvent également aider à lutter contre le froid. »

Préparer votre environnement et augmenter le nombre de contacts sociaux peuvent être bénéfiques, mais l’effet le plus important est obtenu lorsque cela est fait avant l’arrivée des symptômes, qui peuvent être aggravés par les dépenses et l’agitation de la période des fêtes.

« Quand il fait le plus sombre et que la lumière est la plus faible, il y a aussi beaucoup de célébrations qui se déroulent. Ces fêtes peuvent créer un stress supplémentaire qui peut l’exacerber. En veillant à organiser ces choses à l’avance, vous pouvez réduire les effets du stress qui accompagne (la saison), en particulier le stress économique. »

Elle rappelle au public qu’il existe des services accessibles à toute personne ayant besoin d’une aide supplémentaire, suggérant que contacter une section locale de l’Association canadienne pour la santé mentale ou d’autres fournisseurs de services de santé mentale est une bonne première étape.

« Nous offrons un cours dans notre centre Hope Learning, accessible en ligne partout en Saskatchewan, qui explique plus clairement le trouble affectif saisonnier et aide à expliquer ce qui se passe et les outils que vous pouvez utiliser pour améliorer votre humeur. (Le cours) peut également rapprocher les gens, car il s’agit d’une classe en ligne, qui permet aux gens d’être moins isolés et d’avoir un débouché social. »

L’Association canadienne pour la santé mentale offre de nombreux cours, séminaires et services pour aider ceux qui sont aux prises avec un certain nombre de problèmes ou de préoccupations en matière de santé mentale (et qui ne se limitent pas au trouble affectif saisonnier).

Vous pouvez trouver plus d’informations sur ce qui est proposé sur le Section de Moose Jaw de l’Association canadienne pour la santé mentale en cliquant ici.

Accéder Site Internet du Hope Learning Centre pour consulter ou vous inscrire aux sessions en cours et à venir.