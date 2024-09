Prévenir la polyarthrite rhumatoïde | Le Manitobain

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune chronique qui survient lorsque le système immunitaire de l’organisme attaque par erreur ses propres tissus, provoquant un gonflement douloureux de la paroi des articulations. Cela peut provoquer fatigue et douleur. Non traitée, la polyarthrite rhumatoïde peut gravement endommager les articulations et les tissus, et même compromettre le cœur, les poumons et le système nerveux.

Hani El-Gabalawy est médecin et professeur à la faculté de médecine Max Rady de l’Université du Michigan. Il se spécialise dans la rhumatologie, l’étude des maladies qui provoquent un gonflement des articulations.

« Comment la polyarthrite rhumatoïde apparaît-elle et puis-je y faire quelque chose ? » est une question qui a guidé mes recherches au cours des 30 dernières années », a déclaré El-Gabalawy.

Sa carrière de chercheur a débuté par l’étude de la biologie du tissu synovial, la muqueuse articulaire qui est chroniquement enflammée et qui finit par détruire l’articulation dans la polyarthrite rhumatoïde.

Au National Institute of Health du Maryland, il a étudié une cohorte de personnes atteintes d’arthrite précoce, en effectuant des biopsies pour mieux comprendre la biologie de la maladie. Après avoir terminé ses travaux, El-Gabalawy est retourné à Winnipeg.

« À l’Université du Manitoba, nous avons continué le travail », a-t-il déclaré, « mais cela a vraiment stimulé notre intérêt pour [thinking] peut-être que nous pouvons remonter encore plus loin avant que l’inflammation ne commence dans l’articulation, et comprendre comment elle commence avant même qu’elle ne commence, puis la prévenir.

Pour certains groupes, la recherche de mesures préventives est particulièrement urgente.

« En tant que clinicien qui pratique la rhumatologie, j’ai vu au fil des ans de très nombreuses personnes issues des Premières Nations qui ont souffert de polyarthrite rhumatoïde et qui n’ont pas eu d’aussi bons résultats que leurs pairs non autochtones en termes de résultats », a déclaré El-Gabalawy.

Les autochtones d’Amérique du Nord connaissent certains des taux les plus élevés de polyarthrite rhumatoïde au monde et leur espérance de vie est estimée à 20 ans inférieure à celle de leurs homologues non autochtones.

Pour El-Gabalawy, cela a donné une « forte impulsion » pour s’attaquer à ces disparités par la recherche.

En 2019, un article co-écrit par El-Gabalawy, « Une étude prospective du développement de l’arthrite inflammatoire chez les membres de la famille des peuples autochtones d’Amérique du Nord atteints de polyarthrite rhumatoïde », a été publié dans The Journal of Rheumatology.

L’étude a testé une variété de caractéristiques et d’anticorps chez 374 proches de personnes autochtones atteintes de polyarthrite rhumatoïde. Après environ 4,7 ans, les chercheurs ont suivi les proches pour voir qui avait développé une polyarthrite rhumatoïde et les ont comparés à ceux qui n’en avaient pas développé. Ils ont comparé leur biologie, leurs symptômes et le temps écoulé avant de développer une arthrite.

« Ce document est un véritable jalon et a été largement cité dans la littérature », a déclaré El-Gabalawy. « Nous avons suivi des centaines de personnes pendant de nombreuses années pour pouvoir publier ce document. »

Il a également souligné l’importance du dépistage du risque de polyarthrite rhumatoïde.

Un nouveau test sanguin par piqûre au doigt permet aux personnes d’insérer simplement une petite tige dans leur doigt, de déposer une goutte de sang sur du papier buvard, de placer le tout dans une enveloppe et de l’envoyer au laboratoire d’El-Gabalawy. Là, le sang sera testé pour détecter les anticorps qui indiquent un risque de polyarthrite rhumatoïde. Cette méthode est utile pour le dépistage des populations autochtones, quel que soit leur lieu de résidence.

« Nous pouvons dépister des personnes qui vivent à des centaines de kilomètres de chez elles sans avoir à faire appel à des équipes de recherche complexes », a-t-il expliqué. « Le dépistage est très important pour trouver des moyens efficaces de prévenir l’apparition de la polyarthrite rhumatoïde. »

Les compléments alimentaires, ajoute El-Gabalawy, constituent également un domaine de recherche futur. Son équipe travaille sur une combinaison de curcumine, l’ingrédient actif du curcuma, d’acides gras oméga-3 et de vitamine D pour prévenir la polyarthrite rhumatoïde chez les personnes à risque.

« Nous avons montré sur un modèle animal, sur un modèle murin de polyarthrite rhumatoïde, que cette méthode peut être très efficace », a déclaré El-Gabalawy. « Nous lançons maintenant un essai clinique chez les personnes à risque pour voir si cela réduit leur risque. »

« Nous avons le privilège de faire partie de la nouvelle vague de prévention d’une maladie auto-immune avant qu’elle ne se déclare. »

El-Gabalawy motive les chercheurs en herbe en soulignant : « Si vous avez une passion pour la recherche, la chose la plus importante […] c’est de trouver la bonne question.

Il a ajouté qu’une fois que vous l’aurez fait, la ténacité, le dévouement et la passion seront essentiels pour surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs.