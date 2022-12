Prévenez l’épuisement professionnel en repérant ces drapeaux rouges avant de prendre le travail

Un homme est assis épuisé à un bureau tard dans la soirée du 18 février 2020 à Berlin, en Allemagne. Thomas Trutschel | Photothèque | Getty Images

Nous avons une nouvelle épidémie, et ce n’est pas le Covid-19. Environ 40 % des employés se déclarent en burn out, selon un Rapport d’octobre par Future Forum Pulse de Slack, une enquête trimestrielle menée auprès de plus de 10 000 travailleurs du savoir dans le monde. C’est un bond de 8% par rapport à mai. Selon l’enquête, les employés souffrant d’épuisement professionnel sont 22 fois plus stressés et anxieux au travail que ceux qui ne le sont pas. Ils se sentent également plus déconnectés de leur organisation et de leurs collègues, a-t-il déclaré. L’épuisement professionnel est un problème de santé mentale “très courant” au travail causé par un stress chronique et non géré, a déclaré le Dr Oliver Suendermann, directeur clinique de Intellectune startup de soutien à la santé mentale basée à Singapour. Selon Suendermann, l’une des principales caractéristiques de l’épuisement professionnel est l’épuisement mental et physique. “Vous courez littéralement avec un réservoir vide”, a déclaré Suendermann, ajoutant que cela amène les employés à se désengager du travail et à devenir “naturellement” moins productifs. L’épuisement professionnel est associé à la dépression, à l’anxiété et aux problèmes de sommeil, entre autres problèmes de santé, a-t-il déclaré, ajoutant que le stress chronique affecte la santé cardiaque, ce qui peut avoir un impact sur l’espérance de vie. Avec une multitude d’effets de ruissellement qui pourraient nuire à votre santé mentale et physique, l’épuisement professionnel est une pente glissante qu’il convient d’éviter. Ce qui se passe au travail n’est peut-être pas sous votre contrôle, mais choisir d’accepter une offre d’emploi l’est.

CNBC Make It s’est entretenu avec des experts et des entraîneurs qui ont partagé des drapeaux rouges qui devraient sonner l’alarme et des drapeaux verts qui peuvent indiquer un risque d’épuisement professionnel plus faible. Ces drapeaux rouges et verts peuvent être identifiés en parlant avec d’anciens employés ou en consultant les avis de l’entreprise sur Porte en verrea déclaré Yeo Chuen Chuen, coach en développement du leadership, à CNBC Make It. Il est important d’évaluer les personnes avec lesquelles vous travaillerez lors de l’entretien d’embauche, a-t-elle déclaré. Un responsable du recrutement qui parle sur un ton condescendant peut signaler une relation descendante dans laquelle vous pouvez vous sentir impuissant, a déclaré Yeo. Les entretiens sont également de bonnes occasions de poser des questions sur le niveau de soutien apporté au personnel, a déclaré le Dr Maureen Dollard de l’Université d’Australie du Sud à CNBC Make It. Pour les rôles exigeants où le risque d’épuisement professionnel est plus élevé, Dollard a suggéré aux employés de se renseigner sur les ressources fournies pour les aider à gérer les exigences du travail. Ceux-ci peuvent prendre la forme d’un soutien de supervision, de récompenses et d’autonomie, a déclaré Dollard. Consultez les ressources humaines sur les mesures concrètes prises par l’entreprise pour soutenir le bien-être des employés, a déclaré Suendermann. Cela peut inclure de fournir aux gestionnaires une formation sur la santé mentale, a-t-il ajouté. Voici les drapeaux rouges et verts à surveiller avant d’accepter un emploi. Drapeau rouge #1 : L’entreprise ne forme pas ses managers pour identifier et atténuer l’épuisement professionnel Les gestionnaires qui ne reçoivent pas de formation sur la santé mentale peuvent ne pas bien comprendre ce qu’est l’épuisement professionnel et comment il peut affecter les employés, a déclaré Suendermann. “Certains managers ont des croyances inutiles selon lesquelles l’épuisement professionnel n’est pas réel et que les employés doivent simplement se ressaisir ou travailler plus dur pour gérer la charge de travail et atteindre les indicateurs de performance clés”, a-t-il déclaré à CNBC Make It. Ces managers peuvent également ne pas avoir la capacité d’identifier l’épuisement professionnel et ne sont pas en mesure d’engager les employés dans des conversations sûres à ce sujet, a-t-il déclaré. Drapeau rouge #2 : Attentes d’être disponible à tout moment

Méfiez-vous des employeurs qui s’attendent à ce que les travailleurs soient joignables en dehors des heures de travail, a déclaré Anne Helen Petersen, auteur de “Can’t Even: How Millennials Became the Burnout Generation”. Recevoir des messages en dehors des heures de travail réduit la séparation entre le travail et la vie personnelle, a déclaré Emily Ballesteros, coach en gestion de l’épuisement professionnel. Une séparation saine permet aux employés de maintenir l’équilibre et réduit les risques d’épuisement professionnel, a-t-elle déclaré. “Lorsque nous recevons des messages en dehors de nos heures de travail, nous passons par la même gymnastique mentale …” devrais-je répondre “, ” penseront-ils que je suis un mauvais employé si je ne le fais pas “, ” s’ils travaillent alors Je devrais travailler “, ” si je réponds, ils penseront que je suis toujours disponible à ce moment-là et je ne veux pas qu’ils pensent cela “, a-t-elle déclaré à CNBC Make It dans un e-mail. “Essentiellement, notre désir d’être un bon employé et notre besoin d’une frontière sont en conflit.” Plus les attentes concernant la communication en dehors du travail sont claires, mieux c’est, a-t-elle déclaré. “Par exemple, les attentes de l’équipe sont peut-être : vous peut répondre, mais les réponses ne sont pas attendues avant les heures de travail », a-t-elle déclaré. De cette façon, il existe une ligne directrice que les gens peuvent suivre au lieu de l’inventer au fur et à mesure, a-t-elle ajouté. Les entreprises pourraient également déléguer les types de communication à des fins spécifiques, a suggéré Petersen. Les e-mails pourraient être utilisés pour faire des annonces, les SMS uniquement pour répondre aux besoins immédiats qui exigent une réponse “dans l’heure”, tandis que les appels téléphoniques sont réservés aux urgences, a-t-elle déclaré, ajoutant que cela dépendrait de ce qui convient à l’organisation.