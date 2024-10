CNN

Olivia Munn est la dernière star à poser pour la marque de shapewear Skims, et dans les images de la campagne, l’actrice montre ses cicatrices de mastectomie alors qu’elle poursuit sa lutte contre le cancer du sein.

Sur les photographies, prises par l’artiste Vanessa Beecroft, Munn modélise des produits de la marque de lingerie et de shapewear fondée par Kim Kardashian, notamment un soutien-gorge illusion de tétons qui fait tourner les têtes. Lancée au cours de la dernière semaine du Mois de sensibilisation au cancer du sein en partenariat avec l’organisation Susan G. Komen, la campagne encourage les femmes à procéder à des dépistages précoces, selon un communiqué de presse. Munn a plaidé pour que les gens calculent leur score de risque de cancer du sein, ce qui a contribué à son diagnostic au début de l’année dernière.

« Cette cause m’est profondément personnelle et je suis fier de contribuer à sensibiliser le public et à susciter des discussions à ce sujet », a déclaré Munn dans le communiqué. « L’engagement de SKIMS en faveur de l’autonomisation et de la communauté s’aligne parfaitement avec le message de cette campagne, qui est axé sur la confiance, le confort et le fait de se sentir mieux. C’est exactement ce que j’ai ressenti en tournant ça.

Le mois dernier, Munn a partagé une chronologie de son parcours contre le cancer du sein sur les réseaux sociaux, qui comprenait plusieurs mammographies, échographies et un test génétique en 2022 et début 2023. Tous ces dépistages se sont révélés négatifs. Mais en mars, son médecin l’a examinée à l’aide du calculateur d’évaluation des risques Tyrer-Cuzick et a découvert que le risque à vie de Munn était de 37,3 %, soit plus du triple du risque de la population générale. Cela l’a amenée à effectuer davantage de tests, notamment une IRM et des biopsies. On lui a diagnostiqué un cancer du sein bilatéral en avril 2024 et a depuis subi une double mastectomie et une reconstruction ainsi que d’autres traitements.

Munn a également subi une intervention chirurgicale pour une hystérectomie partielle en avril dernier, a-t-elle noté, plusieurs mois après avoir subi le prélèvement d’ovules. Elle et son mari, le comédien John Mulaney, ont accueilli leur deuxième enfant via une mère porteuse en septembre.

Dans un épisode de podcast avec l’organisation Susan G. Komen, Munn a parlé davantage de l’importance de sa campagne avec Skims. « Quand les gens pensent à SKIMS, ils pensent à la beauté et au côté sexy, et avec le cancer du sein, je pense que ce n’est pas toujours la première chose à laquelle les gens pensent, peut-être même pas dans le top 100. »

Elle a révélé qu’elle avait initialement voulu couvrir certaines de ses cicatrices pour le projet, mais qu’elle a vécu un moment entre les prises de vue qui l’a fait changer d’avis. «Après ma première photo avec ce body noir, nous nous changeions et nous retouchions mes cicatrices avec ma maquilleuse. Et puis ça m’a frappé après qu’elle ait retouché une cicatrice qui était placée d’une manière que je n’avais pas encore vraiment appris à aimer », se souvient-elle.

«Mais je regardais mes cicatrices de mastectomie et je pensais à la première fois que je les avais vues et à quel point cela avait été un choc pour moi. Et j’ai pensé, tu sais quoi ? Je considère ces cicatrices comme une preuve de l’acharnement avec lequel je me suis battu. Et je pense que je veux non seulement accepter les cicatrices dès maintenant, mais aussi montrer aux autres femmes qui ont ces mêmes cicatrices qu’il n’y a pas de quoi se sentir mal.

Munn rejoint des célébrités telles que Sabrina Carpenter, Megan Fox, Heidi Klum, Cardi B et Lana Del Ray, qui ont toutes été mannequins pour la marque Kardashian. Skims a toujours soutenu des causes sociales et a déjà fait des dons aux familles touchées par le COVID-19 ainsi qu’aux efforts de secours en Ukraine. La marque a également récemment conclu des partenariats de haut niveau avec la WNBA et la NBA, et a travaillé avec l’équipe américaine aux Jeux olympiques d’été de Paris.

Jusqu’à la fin du mois, Skims annonce qu’elle fera don d’une partie de ses ventes de soutiens-gorge à Susan G. Komen pour soutenir la recherche et la sensibilisation au cancer du sein.