Preuve de culpabilité : les alliés de Trump ont immédiatement concocté des conspirations pour blâmer la gauche pour l’attaque 1/6

Au lieu de travailler à arrêter l’attaque du Capitole. la Maison Blanche et leurs alliés ont immédiatement concocté des complots Antifa pour se propager.

CNN a rapporté :

À 15 h 45, le porte-parole de la campagne Trump, Jason Miller, a suggéré à Meadows et à l’assistant de Trump, Dan Scavino, que Trump devrait tweeter: «Traitez-moi de fou, mais des idées pour deux tweets de POTUS: 1) Pommes pourries, probablement ANTIFA ou d’autres gauchistes fous, infiltrés la manifestation pacifique d’aujourd’hui contre le décompte frauduleux des voix. La violence n’est jamais acceptable ! Les partisans de MAGA embrassent notre police et l’état de droit et devraient quitter le Capitole maintenant ! 2) Les faux médias qui ont encouragé les émeutes violentes et radicales de cet été essaient maintenant de blâmer les partisans pacifiques et innocents de MAGA pour des actions violentes. Ce n’est pas qui nous sommes ! Notre peuple devrait rentrer chez lui et laisser les criminels en subir les conséquences !

Les alliés de Trump au Congrès ont semblé comprendre le message. À 15 h 52, Greene a déclaré à Meadows : « Mark, nous ne pensons pas que ces attaquants sont de notre peuple. Nous pensons qu’ils sont Antifa. Habillés comme des partisans de Trump.

Cinq minutes plus tard, le représentant Louie Gohmert, un républicain du Texas, a envoyé un texto à Meadows : « La police de Cap m’a dit hier soir qu’ils avaient été avertis qu’aujourd’hui, il y aurait beaucoup d’Antifa vêtus de chemises et de chapeaux Trump rouges et qu’ils deviendraient probablement violents. .”

Les textes ne sont pas la façon dont les personnes responsables se comporteraient si le Capitole était attaqué. Les personnes coupables qui savaient ce qui allait arriver et savaient qu’elles en étaient responsables commenceraient immédiatement à concocter des complots et chercheraient à blâmer quelqu’un ou quelque chose d’autre.

Les alliés de Trump montrent des signes de culpabilité, et s’il ne s’agit que des informations que le Comité a tirées des textes de Mark Meadows, il y a probablement plus de bombes à venir lorsque toutes les pièces sont assemblées.