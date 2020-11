PrettyLittleThing lance la vente Black Friday avec jusqu’à 99% de réduction sur tout

Vous cherchez à rafraîchir votre garde-robe à petit budget? Eh bien, c’est là que PrettyLittleThing entre en jeu, car ils ont actuellement jusqu’à 99% de réduction sur tout pour le Black Friday.

C’est vrai – pour un temps limité seulement, vous pouvez acheter jusqu’à ce que vous tombiez (ou manquiez d’argent durement gagné) sur le site Web de PrettyLittleThing pour moins que ce que vous auriez pu imaginer. Ils ont même une robe en solde pour seulement 12 pence!

Achetez tout, du denim essentiel pour le quotidien, aux robes les plus en vogue pour vous emmener du matin au soir et aux assortiments à combiner. Quand il s’agit de quoi porter ce week-end et au-delà, faites-nous confiance en tant que votre guichet unique en ce qui concerne ce qu’il faut porter. La gamme de vêtements pour femmes de PrettyLittleThing a tout ce dont vous avez besoin pour vous faire paraître et vous sentir le mieux possible.









Nous avons sélectionné quelques-unes des pièces les plus chaudes que nous avons hâte de rentrer dans notre garde-robe et de porter lors du prochain appel Zoom, du dîner de Noël socialement éloigné ou du réveillon du nouvel an – même si nous le passons à la maison à apprendre les danses TikTok …

Meilleures offres PrettyLittleThing Black Friday

Robe moulante violet tie-dye à volants et épaules nouées – au lieu de 12 £, maintenant 12 pence

Améliorez votre tenue du jour avec cette robe moulante. Doté d’un imprimé tie-dye violet avec une épaule à nouer et des détails à volants, associez-le à des chaussures fraîches et des accessoires simples pour un look parfait pour l’été.

Sweat à capuche oversize gris à slogan Worldwide – était de 25 £, maintenant 21 £

Ce sweat à capuche surdimensionné donnera à votre look une touche de fraîcheur. Avec un matériau de teinte grise avec un slogan contrasté dans le monde entier, nous sommes obsédés. Associez-le à des leggings en vinyle et des bottes épaisses pour un look que nous adorons.

Jean bleu moyen délavé à jambe droite et ourlet fendu – était de 30 £, maintenant 25 £

Ces jeans à ourlet fendu sont au sommet de notre liste de succès de la nouvelle saison. Avec une matière denim mi-délavée avec une coupe taille haute et des ourlets fendus, nous sommes obsédés. Associez-les à un crop top blanc à manches longues, des talons clairs et un mini sac pour finir le look féroce.

Short de cyclisme Shape Blue Tie Dye en coton – était de 12 £, maintenant 4 £

Regardez sur le point dans ce short cette poupée de saison. Modèle à imprimé tie-dye bleu sur tissu de coton et coupe flatteuse. Pour un look décontracté sans effort, associez-le avec le crop top assorti et les gros coups de pied.

Escarpins mi-nus – était de 22 £, maintenant 18 £

Ces courts mi-nus sont parfaits lorsque vous devez vous habiller. Ils présentent une matière mi-nude avec un bout pointu.

Aviateur en PU surdimensionné noir – était de 70 £, maintenant 60 £

On craque sérieusement pour ce manteau incontournable pour la prochaine saison d’hiver. Doté d’un tissu en similicuir noir avec une doublure en fourrure, des poches et une coupe oversize, que ne pas aimer? Portez cet aviateur sur un jean et des bottes en cuir épaisses pour un look A / W que nous adorons.

Pantalon de survêtement noir – était de 18 £, maintenant 15 £

Ce pantalon de jogging noir est le nec plus ultra pour les jours de repos. Doté d’un tissu noir doux et d’une coupe ample, associez-le à un simple sweat à capuche noir et à des chaussures fraîches pour un combo vraiment cool.

Baskets Air Hole Chunky avec détails en PU gris – était de 28 £, maintenant 14 £

Terminez votre look de repos avec ces nouveaux coups de pied. Avec un matériau PU gris, un design à l’échelle et des détails de trous d’air, nous sommes obsédés.

Chemise surdimensionnée à carreaux blanche – était de 25 £, maintenant 20 £

Nous adorons cette chemise à superposer sur un simple crop top. Modèle à imprimé à carreaux blancs avec fermeture à boutons et coupe ample. Portez-le avec vos pièces de garde-robe existantes pour compléter le look.

Sac bandoulière bleu bébé à poches multiples – était de 18 £, maintenant 10,80 £

Donnez à votre look un côté décontracté instantané avec ce sac à bandoulière. Avec un tissu en nylon bleu bébé avec des détails zippés argentés et une bandoulière avec un porte-monnaie attaché, nous sommes obsédés.

Robe de thé à pois en terre cuite – était de 25 £, maintenant 16 £

Modèle en terre cuite avec motif à pois contrastants et lien à nouer à la taille. Associez cette robe à des talons à lacets et à vos plus gros cerceaux pour finir le look.

Boucles d’oreilles en or Mini All Over Pearl Hoop – était de 6 £, maintenant 5 £

Les boucles d’oreilles créoles sont un incontournable de la collection d’accessoires de n’importe qui et nous aimons ce style pour le vôtre. Avec une matière dorée dans un design cerceau avec des détails de perles sur toute la surface, nous sommes obsédés.

Quand il s’agit des styles de la nouvelle saison les plus en vogue, la gamme de vêtements pour femmes PrettyLittleThing vous couvre quelle que soit l’occasion. Découvrez tout, des derniers essentiels de garde-robe dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance sur les tendances, les vêtements de détente incontournables pour ces pauses de week-end discrètes, les séparations faciles à porter que vous pouvez habiller facilement et tout ce qui se trouve entre les deux.

