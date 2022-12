Pretty Vee confirme apparemment qu’elle sort avec Rick Ross

Jolie Vee et le plus gros bawse ??

Les médias sociaux bourdonnent sur le comédien/influenceur populaire Vena “Pretty Vee” Excel confirmant apparemment qu’elle sort avec Rick Ross lors d’un récent épisode de la série “Black Girl Stuff” de REVOLT.

Dans le clip désormais viral, la star de “Wild ‘n Out” rougit tout en expliquant son attirance pour le plus grand bawse connu pour faire pâlir les dames.

“Ouais c’est le patron,” dit-elle. « C’est le patron en lui. J’aime les gars qui dirigent. Alors quand tu es un leader, tu peux me suivre, tu sais ? Mais encore une fois, quand il s’agit de Ross, Ross est le genre de personne que vous regardez et que vous admirez, qui vous inspire – comme si je voulais faire ce que vous faites, alors apprenez-moi.

“La rumeur dit que vous sortez avec un patron, certains disent que le plus grand patron que vous ayez vu jusqu’à présent”, a déclaré le co-animateur Akilah, incitant un “Uh huh!” de Vee qui a apparemment confirmé leur couple avant de partager ce qui l’attirait vers lui.

Vous vous souvenez peut-être que Ross a flirté avec Vee alors qu’elle couvrait le tapis rouge aux BET Awards de cette année, mais il n’était pas clair s’ils étaient réellement hués ou non.

Avant cela, le couple a joué dans une campagne promotionnelle de Luc Belaire où ils se sont comblés d’amour tout en s’engageant dans “Boss Talk”.

“Les dévotions que vous m’envoyez tous les matins, bébé, elles signifient tellement”, a déclaré Ross. “Ils sont si puissants, ils sont si positifs – cela apporte tellement de lumière et c’est pourquoi je veux que ce soit clair avant d’aller plus loin – votre succès… ce n’est que le début, ajoutant,” bébé continue à gagner et ne t’arrête pas. Tu es un cadeau.