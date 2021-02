Il y a eu le mauvais genre de soulèvement « Pretty in Pink », qui a changé à jamais la comédie romantique écrite par John Hughes qui a frappé les théâtres il y a 35 ans.

Pour entendre le réalisateur Howard Deutch le dire, les gens se sont levés lors de la première projection de test, huant la fin originale du film – une version jamais sortie qui a vu Andie (Molly Ringwald) se retrouver heureuse avec son camarade d’en face. camarade de piste, le Duckie (Jon Cryer) tout à fait dévoué.

Il a laissé Blane (Andrew McCarthy) la riche bombasse dans le froid après avoir fantôme sa date de bal promis (n’avez-vous pas honte, monsieur?) Parce que l’étranger de la classe ouvrière Andie ne cadrerait pas avec sa vie de country club.

« Jusque-là, la projection avait été comme un concert de rock. Et nous sommes arrivés à la fin, et ils ont commencé à huer », dit Deutch, qui insiste sur le fait qu’il y avait réel huées. « Ce jeune public, ils ne voulaient pas que Molly se retrouve avec John Cryer. Les filles disaient: » Oubliez la politique. Nous voulons qu’elle ait le garçon mignon. » »

Cette réaction viscérale a laissé le scénariste et producteur Hughes (décédé en 2009) et le réalisateur pour la première fois se tortiller dans leurs sièges de théâtre. «Nous avons tous les deux eu une crise cardiaque», dit Deutch.

Ils se sont blottis pour refaire la fin, Hughes écrivant une nouvelle conclusion de cinq pages qui devient de plus en plus surprenante d’année en année – le fait qu’Andie choisisse Blane ultra-privilégié par rapport à la classe ouvrière Duckie. Cela va à l’encontre de toutes les règles de l’opprimé-amour-prévaut et tout le film s’était construit pour qu’Andie et Duckie se retrouvent ensemble.

Mais Deutch a déplacé le paradis et un faux bal pour la refonte cruciale. «Nous avons eu un jour pour refaire toute la fin. Il y avait toutes sortes d’obstacles à surmonter pour que cela fonctionne», dit-il.

Un mal de tête en particulier ressort. McCarthy s’était rasé les cheveux pour une pièce de théâtre à Broadway, le forçant à enfiler la pire perruque de Blane au monde sur la scène sonore recréée pour ressembler au bal (initialement tourné dans la salle de bal historique de l’hôtel Biltmore de Los Angeles).

Le changement clé de l’histoire a été de donner à Blane, qui était à l’origine présenté avec une date de bal différente sur son bras, un air sympathique. Dans la nouvelle version, il assiste au bal solo, l’air navré. Il raconte son copain désagréable et riche Steff (James Spader) et se montre franc envers Andie avant de professer l’amour éternel, l’embrassant sur la joue et sortant pour « If You Leave » d’OMD. Le départ d’Andie de Duckie OK pour suivre Blane pour le baiser de fin de film.

«Si tu ne vas pas le voir maintenant, je ne t’emmènerai plus jamais à un autre bal», dit Duckie.

«Quelque chose à propos de ce dialogue, il a sacrifié pour elle», dit Deutch, expliquant pourquoi cela fonctionne.

Duckie n’a pas souffert une minute. « John était comme, nous devons protéger le personnage de Duckie ici. Nous devons lui acheter une Duckette », dit Deutch. Kristy Swanson, qui jouera plus tard dans« Buffy, the Vampire Slayer » a été embauchée (répertoriée comme « Duckette » dans le générique) pour donner un regard de Duckie-come-hither depuis la piste de danse dans sa première partie de film sans paroles.

Lors de la projection de test suivante, le public était « devenu fou » pour la fin révisée, dit Deutch. « Ils étaient satisfaits, épanouis et ravis. Et j’ai accepté. »

Il a eu un succès au box-office (40 millions de dollars) qui est devenu une partie de l’éducation d’une génération. Le changement « n’a évidemment pas nui au film au fil du temps », dit-il.

Dans les extras « Pretty In Pink » de la « John Hughes 5-Movie Collection » qui vient de sortir (disponible sur Blu-ray maintenant), Ringwald, dans une interview en coulisses de 2006, est d’accord avec le nouveau cours, suggérant son écran la chimie aurait pu être moins strictement BFF si Robert Downey Jr. avait joué le rôle de Duckie. (Downey Jr. avait auditionné pour le rôle.)

Deutch considère qu’il s’agit simplement de briser la norme. «La fin est quelque chose d’imprévisible, quelque chose de tellement surprenant, que cela vous choque de manière positive», dit-il. « Comme la comédie réussit toujours quand c’est une surprise. »

Même 35 ans plus tard, les gens l’interrogent encore sur le nouveau cours de l’histoire. Les fans se sont rassemblés autour de Duckie avec des appels #TeamDuckie, mais Deutch insiste sur le fait qu’il ne perd pas le sommeil à cause de la modification fatidique.

«Je ne le fais pas parce que le film a réussi», dit Deutch. « Je perds le sommeil à cause d’autres films qui n’ont pas réussi. »