Pretty Deadly conserve son titre par équipe avec une victoire sur les Brawling Brutes

Les fans de lutte ont eu droit à un autre épisode à indice d’octane élevé de NXT dans un épisode qui a vu une action rapide entre des stars telles que Carmelo Haynes, Wendy Choo, Julius Creed et Toxic Attraction, entre autres.

L’épisode a commencé avec Pretty Deadly prenant une fouille chez les Brawling Brutes, qui ont répondu rapidement en sortant pour affronter la paire d’Elton Prince et Kit Wilson. Les Brutes ont attaqué le duo britannique en les envoyant hors du ring.

Carmelo Haynes contre Oro Mensah :

Le combat d’ouverture de la nuit a donné le ton aux événements à suivre alors que le combat semblait équilibré et semblait pouvoir basculer dans les deux sens.

Après un échange énergique de coups, une interférence de Williams a aidé Carmelo Haynes à remporter la victoire après avoir connecté une jambe tombante de la corde supérieure.

Von Wagner contre André Chase :

Wagner a commencé le combat en force avant que Chase ne retrouve son chemin dans le combat. Des alliés des deux parties sont apparus pendant le combat alors que Robert Stone et Thea Hail l’ont frappé à l’extérieur du ring.

Mais, à la fin, c’est Wagner qui a remporté la victoire sur son adversaire avec un chelem olympique modifié.

Lash Legend contre Wendy Choo :

Legend a frappé Choo au visage avant que la cloche ne sonne et ce dernier ne l’a pas pris à la légère. Elle est revenue en force avec un mélange de chutes de jambes, de plongeons et de compteurs pour renverser la vapeur en sa faveur avant de sortir victorieuse.

Attraction toxique contre Nikki Lyons et Zoey Stark :

Attractions toxiques Dolin et Jayne ont commencé le combat sur le pied avant avant que Lyons et Stark ne prennent pied dans le combat.

Toxic Attraction a eu quelques quasi-chutes alors que le match oscillait avant que Stark ne propose une rafale d’attaques pour laisser tomber Jayne avant que Lyons ne frappe la jambe fendue pour remporter la victoire.

Julius Creed contre Duke Hudson :

Le démarrage rapide de Ceed dans le combat l’a aidé à obtenir un avantage précoce qu’il a converti pour remporter la victoire en frappant Hudson avec un spine buster avant de conclure avec un lariat.

Xyon Quinn contre Hank Walker :

Quinn a rapidement changé de vitesse alors que Walker trouvait toujours ses marques, mais une fois que ce dernier s’est lancé dans le swing, il semblait que les fans avaient un match entre les mains.

Mais, Quinn a récupéré rapidement après avoir pris un bodyslam de Walker pour connecter un avant-bras fort et remporter la victoire.

Pretty Deadly vs The Brwaling Brutes (NXT Tag Team Title Match) :

Les champions ont eu du pain sur la planche contre Ridge Holland et Butch alors que les quatre hommes ont tout donné pour remporter les brillantes ceintures de championnat par équipe.

L’échange de tags a fait en sorte que le combat reste intéressant avant que Kit ne sorte de quelques quasi-chutes alors qu’il était violemment attaqué par Butch. Et juste au moment où il semblait que les Brutes avaient pris le dessus, Imperium est arrivé et a attaqué Butch tandis que les champions en titre ont profité de la distraction et ont épinglé Ridge pour remporter la victoire et conserver leur titre.

