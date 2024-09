Prêts pour la saison 4 de « Bridgerton » ? Nous avons le premier aperçu officiel de Yerin Ha dans le rôle de Sophie Baek

Nous savons que nous avons dû vous cacher cela pendant si longtemps, chers lecteurs, mais maintenant nous sommes en mesure de retirer le masque pour vous révéler…

Sophie Baek! La Chronique des Bridgerton La saison 4 a enfin trouvé la femme de son personnage principal en la personne de Yerin Ha, et nous ne pourrions être plus heureux de la présenter. Pendant une grande partie de sa vie, Sophie, que les fans de la série de livres se souviendront sous le nom de Sophie Beckett, a été forcée de travailler comme domestique pour l’un des employeurs les plus exigeants de la haute société. Mais l’ingéniosité de Sophie l’aide à persévérer dans ses circonstances – circonstances qui changeront radicalement après qu’elle aura pris la décision fatidique (et risquée !) de se déguiser pour assister au bal masqué de Lady Violet Bridgerton. C’est là qu’elle rencontre Benedict Bridgerton – qui est toujours sans but, toujours sans amour – et change le cours de leurs deux vies.

Voici un petit aperçu visuel de ce à quoi nous pouvons nous attendre de la courageuse servante dont les rêves éclipsent de loin sa position.

Dans cette première vidéo officielle, Ha est peut-être en tenue de tous les jours, mais non sans un clin d’œil à son alter ego du bal masqué, grâce à ces chaussures et gants argentés. C’est peut-être la sincérité sur son visage, ou peut-être le porte-robe, mais dans tous les cas, c’est un aperçu passionnant de quelques instants de la saison 4.

Actrice sud-coréenne d’origine australienne, Ha est surtout connue pour son rôle de Kwan Ha aux côtés de Pablo Schreiber dans l’épopée de Paramount+ Halo série. Et avant qu’elle n’apparaisse sur nos comptes Netflix aux côtés de Luke Thompson dans le rôle de Benoît dans la saison quatre de La Chronique des Bridgertonelle fera partie de la série préquelle très attendue de HBO Dune : Prophétie avec notre propre Charithra Chandran qui a joué Edwina Sharma dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton.

Ha a grandi à Sydney avec le métier d’actrice dans le sang (ses parents se sont rencontrés à l’école d’art dramatique et sa grand-mère était également actrice). À 15 ans, elle savait déjà qu’elle voulait faire carrière en tant qu’actrice. Après son retour en Corée du Sud, Ha a été acceptée à la Kaywon High School of Arts, puis est retournée à Sydney pour obtenir son baccalauréat en beaux-arts en théâtre musical au National Institute of Dramatic Art de Sydney, l’alma mater de Cate Blanchett, Murray Bartlett, Sam Worthington et de nombreux autres acteurs très respectés.

Avant d’obtenir son premier rôle à la télévision, dans le drame policier franco-américain de courte durée Rupture de récifHa a joué dans une production scénique de Le Seigneur des mouches aux côtés de Mia Wasikowska et Eliza Scanlen à la Sydney Theatre Company. Et maintenant, nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille Shondaland et de la voir jouer un rôle si important dans l’histoire d’amour de Benedict dans la saison 4.

