Prêts hypothécaires sur 47 ans ; Les grandes chaînes promettent un soulagement dans le secteur de l’épicerie : aide-mémoire Marketplace de CBC

Une hypothèque sur 47 ans ? Ils sont là – et des plus longs pourraient arriver

Michael Girard-Courty a acheté un duplex à Joliette, au Québec, l’an dernier. Depuis, son hypothèque est passée de 25 ans à 47 ans. (Emiliano Bazan/CBC)

Lorsque Michael Girard-Courty a acheté son duplex au Québec l’an dernier, le versement hypothécaire mensuel de 1 156 $ était tout à fait conforme à son budget. Mais depuis qu’il a signé sur la ligne pointillée, la Banque du Canada a augmenté les taux d’intérêt à plusieurs reprises, ce qui signifie qu’une plus grande partie de son paiement est affectée aux intérêts – et ne rembourse pas le prêt au rythme qu’il avait prévu.

Dans l’état actuel des choses, « seulement 23 $ servent à payer le capital de mon hypothèque et le reste est entièrement constitué d’intérêts », a-t-il déclaré à CBC News. « Et mon hypothèque est passée de 25 ans à 47 ans. »

Il n’est pas seul.

Un amortissement négatif se produit lorsque les mensualités du prêt ne suffisent plus à rembourser autre chose que les intérêts, ce qui signifie que le solde augmente réellement. Cela peut entraîner une augmentation des délais de paiement d’années, voire de décennies, pour compenser.

Dans des circonstances normales, sur un prêt hypothécaire standard de 25 ans, un certain pourcentage du paiement va à la banque sous forme d’intérêts, tandis qu’une autre partie est affectée au remboursement du principal. Au fur et à mesure que l’emprunteur effectue ses paiements, il doit de moins en moins d’argent au fil du temps.

Mais en raison de la hausse importante et rapide des taux d’intérêt au cours de la dernière année et demie, ce solde de remboursement a été déséquilibré.

Il est difficile d’obtenir des chiffres exacts, mais les documents réglementaires déposés par les plus grandes banques du Canada montrent qu’environ un cinquième des prêts hypothécaires inscrits à la Banque de Montréal, à la TD et à la CIBC ont été amortis négativement au dernier trimestre.

Cela représente environ 130 milliards de dollars de dette immobilière pour laquelle, au lieu d’une durée standard de 25 ans, l’hypothèque est étalée sur 35, 40 ans, voire plus. Et comme environ 100 000 prêts hypothécaires doivent être renouvelés chaque mois au Canada, il est probable que d’autres soient en route.

Ce mois-ci, le Bureau du surintendant des institutions financières dévoilera de nouvelles lignes directrices en matière de suffisance du capital pour les banques et les assureurs hypothécaires. Parmi les changements attendus, certains viseront à freiner la vague de prêts à amortissement négatif. En savoir plus

Les chaînes d’épicerie promettent davantage de rabais et de gels des prix, selon Ottawa

Le gouvernement a convoqué une réunion avec les dirigeants des plus grandes chaînes d’épicerie en septembre et a appelé les PDG à élaborer un plan pour stabiliser les prix des denrées alimentaires d’ici Thanksgiving. (Cole Burston/CBC)

Les cinq plus grandes chaînes d’épicerie du Canada ont présenté au gouvernement fédéral des plans visant à stabiliser les prix des aliments, a déclaré jeudi le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

Champagne a rencontré les dirigeants de Loblaws, Sobeys, Metro, Costco et Walmart à Ottawa le mois dernier, leur disant qu’Ottawa souhaitait connaître leurs projets de stabilisation des prix d’ici Thanksgiving.

Les chaînes promettent davantage de réductions, de gels de prix et de campagnes d’égalisation des prix, a déclaré Champagne jeudi.

« Ces mesures apporteront une aide indispensable [and] marché plus compétitif, et les gagnants en sont évidemment les Canadiens », a-t-il déclaré, ajoutant que les Canadiens devraient s’attendre à voir les épiciers commencer à déployer ces plans « d’ici quelques jours ».

En août, le prix des aliments achetés dans les magasins a augmenté de 6,9 ​​pour cent par rapport à l’année dernière. Bien que cela représente encore près du double du taux d’inflation global de 4 pour cent, il s’agit d’une baisse par rapport au récent sommet de plus de 11 pour cent. En savoir plus

Il y a un énorme procès aux États-Unis contre Amazon pour pratiques déloyales présumées

Amazon fait face à une poursuite antitrust déposée par la Federal Trade Commission des États-Unis et 17 procureurs généraux des États. (Michel Euler/Associated Press)

La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a déposé mardi une plainte antitrust très attendue contre Amazon, accusant le détaillant en ligne de nuire aux consommateurs en augmentant ses prix.

Il s’agit de la dernière mesure juridique prise par les autorités américaines visant à briser la domination des grandes technologies sur Internet.

« La FTC et ses partenaires étatiques affirment que les actions d’Amazon lui permettent d’empêcher ses concurrents et ses vendeurs de baisser les prix, de dégrader la qualité pour les acheteurs, de surfacturer les vendeurs, d’étouffer l’innovation et d’empêcher ses concurrents de concurrencer équitablement Amazon », a déclaré l’agence dans un communiqué.

La FTC demande au tribunal d’émettre une injonction permanente, ordonnant à Amazon de cesser ses activités.

Amazon affirme que le procès de la FTC est erroné et nuirait aux consommateurs en entraînant une hausse des prix et un ralentissement des livraisons.

« Les pratiques contestées par la FTC ont contribué à stimuler la concurrence et l’innovation dans le secteur de la vente au détail et ont produit un plus grand choix, des prix plus bas et des délais de livraison plus rapides pour les clients d’Amazon, ainsi que de plus grandes opportunités pour les nombreuses entreprises qui vendent dans les magasins Amazon », a déclaré David Zapolsky, avocat général d’Amazon.

La FTC a déclaré qu’Amazon – fondé en 1994 par Jeff Bezos et valant plus de 1 000 milliards de dollars américains – punissait les vendeurs qui cherchaient à proposer des prix inférieurs à ceux d’Amazon en rendant difficile pour les consommateurs de trouver le vendeur sur la plateforme Amazon.

Parmi les autres allégations portées contre Amazon figurent :

Donner la préférence à ses propres produits dans les résultats de recherche par rapport à ses concurrents.

Facturer des frais mensuels et publicitaires coûteux aux vendeurs qui, selon la FTC, n’ont d’autre choix que de s’appuyer sur Amazon.

S’engager dans une « coercition illégale » pour faire pression sur les vendeurs afin qu’ils rejoignent le service de distribution Prime d’Amazon.

La présidente de la FTC, Lina Khan, a également déclaré qu’Amazon avait eu recours à des tactiques illégales pour repousser les entreprises qui se seraient levées pour contester son monopole. En savoir plus

WestJet suspend ses vols entre Toronto et Montréal jusqu’en avril prochain

Cette décision fait suite au rachat de Sunwing par l’entreprise et à la fermeture de Swoop.

Le marché locatif sous pression de Toronto affecte la santé mentale des gens

Nous avons rassemblé vos histoires et vous fournissons des conseils sur la façon de gérer cette situation.

