Prêts hypothécaires à faible mise de fonds : votre guide 2023

Freddie Mac et Fannie Mae. Ils offrent plusieurs options à faible mise de fonds par l’intermédiaire de prêteurs, à la fois dans le cadre de leurs programmes de prêts standard et de ceux adaptés aux premiers acheteurs et aux ménages à revenu faible et moyen. La plupart de leurs programmes autorisent des acomptes aussi bas que 3% aux emprunteurs éligibles, légèrement inférieurs aux prêts FHA.

Et au cours de la dernière année environ, Fannie et Freddie ont commencé à permettre aux prêteurs de juger de nombreux emprunteurs potentiels en utilisant un objectif plus large. Ils peuvent, par exemple, donner des points aux demandeurs de prêt qui ont conservé un solde de trésorerie positif sur un compte courant au fil du temps, ou qui ont de bons antécédents pour payer le loyer à temps. “Tous ceux-ci sont pris en compte dans l’évaluation”, a déclaré Danny Gardner, vice-président senior de l’engagement des clients et de la communauté dans la division unifamiliale de Freddie Mac.

Les différents programmes s’adressent à différents groupes. Les prêts hypothécaires HomeOne de Freddie Mac permettent des acomptes aussi bas que 3% uniquement lorsqu’au moins un emprunteur est un acheteur d’une première maison. (De nombreux programmes gouvernementaux définissent cela comme quelqu’un qui n’a pas possédé de propriété résidentielle depuis au moins trois ans.) Et le programme n’a pas de pointage de crédit minimum.

Le programme Home Possible de Freddie est similaire, mais il s’adresse à tous les emprunteurs à faible revenu – ceux qui gagnent 80% ou moins du revenu médian de leur région. Le programme supprime les frais habituellement facturés aux personnes ayant des cotes de crédit inférieures et l’assurance hypothécaire coûte généralement moins cher.

Les cadeaux familiaux sont autorisés à couvrir une partie ou la totalité de l’acompte sur une résidence principale, les frais de clôture ou à déposer sur un compte bancaire après la clôture pour s’assurer que l’emprunteur a de l’argent en main en cas d’urgence – tant que vous pouvez montrer que vous ne pas besoin de le rembourser. Les programmes HomeOne et Home Possible de Freddie sont conçus pour permettre aux emprunteurs de recevoir une aide à l’acompte d’autres programmes gérés par des États, des villes ou des organisations locales.

La version de Fannie, appelée son programme HomeReady, permet aux acheteurs de déposer aussi peu que 3 % et peut entraîner des paiements mensuels inférieurs par rapport à ses hypothèques standard. Il plafonne les revenus (pas plus de 80% de la médiane de la superficie de la propriété) mais accepte les personnes dont la cote de crédit est aussi basse que 620. Il autorise également généralement les cadeaux.

Marc Hernandez, président d’Alterra Home Loans, qui s’adresse aux primo-accédants hispaniques, a déclaré que les emprunteurs à revenu faible à moyen s’en sortent souvent mieux avec des produits comme HomeOne ou HomeReady par rapport aux prêts standard soutenus par Fannie ou Freddie, ou ceux offerts par la FHA “Leurs qualifications sont un peu plus difficiles qu’une FHA en termes de dette par rapport au revenu et de pointage de crédit”, a-t-il déclaré, “mais les conditions de prêt ont tendance à être un peu plus favorables qu’une hypothèque FHA.”