Prêts étudiants : les personnes à revenu élevé ont même du mal à rembourser leurs dettes

En octobre prochain, 28 millions d’Américains sont confrontés à une dépense mensuelle qu’ils n’ont pas vue depuis plus de trois ans : le remboursement de leur prêt étudiant. Trois mois après que la Cour suprême a annulé le plan d’annulation de la dette étudiante du président Joe Biden, les intérêts s’accumulent à nouveau et les emprunteurs fouillent dans les budgets des ménages déjà poussés à l’extrême.

Il s’agit d’un bouleversement financier qui survient à un moment où le coût de tout est insupportablement gonflé, qu’il s’agisse de la nourriture, de l’essence, du loyer ou des taux hypothécaires. Le rythme de l’inflation s’est calmé, passant de près de 9 % l’année dernière à un niveau moyen de trois, mais le prix des biens ne diminue pas. Dans une enquête menée auprès de plus de 1 000 personnes par la compagnie d’assurance MassMutual, environ les trois quarts des personnes endettées par leurs études ont déclaré qu’elles prévoyaient de réduire leurs dépenses maintenant que les remboursements des prêts étudiants ont repris – et environ la moitié ont déclaré qu’elles réduisaient leurs dépenses essentielles.

Le retour des remboursements des prêts étudiants touchera le plus les ménages à faible revenu. Selon un rapport de Morgan Stanley de juin 2023, environ 50 % des ménages gagnant moins de 50 000 dollars par an pensent qu’ils ne seront pas en mesure d’effectuer tous les remboursements de leur prêt. Mais la dette universitaire est un fardeau, même pour ceux qui ont des revenus plus élevés. Un récent rapport de Morning Consult a révélé qu’une majorité de ménages gagnant plus de 100 000 $ s’attendaient à manquer au moins un paiement.

Bryan Drozdowski, 39 ans, a désormais l’intention de préparer le petit-déjeuner et le déjeuner à la maison tous les jours, en emportant avec lui des restes emballés les jours de bureau. Lorsque les paiements étaient interrompus, lui et sa femme allaient déjeuner dans un endroit proche du travail ou savouraient un café Starbucks. Il a déjà supprimé les services de streaming les moins utilisés. De telles dépenses sont difficiles à justifier maintenant qu’il réduit une fois de plus les prêts scolaires qui lui sont imposés depuis 2011, lorsqu’il a obtenu son diplôme de MBA avec une dette d’environ 32 000 $. Il a effectué des paiements réguliers jusqu’à la pause pandémique.

«Mon solde a augmenté au cours de ces neuf années», dit-il. Bien qu’il ait effectué des paiements pendant près d’une décennie, il doit actuellement encore plus qu’il n’en avait au départ : 38 000 $, grâce à un taux d’intérêt de 6,8 %.

Drozdowski, qui travaille dans la finance, gagne environ 140 000 dollars par an. Il reconnaît qu’une facture mensuelle d’environ 325 $ n’est pas aussi mauvaise que celle à laquelle sont confrontés les autres emprunteurs. Pourtant, la reprise des prêts étudiants s’est bien déroulée puisque son loyer à Seattle a augmenté de 10 pour cent, à 3 400 dollars, et son assurance automobile de 27 pour cent. « Quand on additionne les choses, cela représente environ 1 000 $ de plus par mois que je ne payais pas auparavant », dit-il.

Drozdowski n’est pas admissible au plan SAVE basé sur le revenu de l’administration Biden, qui réduit le plus les paiements pour les faibles revenus. Il utilise le seuil de pauvreté fédéral (qui n’est que de 14 580 dollars) pour déterminer les mensualités réduites des emprunteurs : les ménages célibataires gagnant 32 800 dollars ou moins par an ne devraient rien dans le cadre de SAVE. Les emprunteurs comme Drozdowski qui vivent dans des villes chères avec des loyers exorbitants, souvent après avoir déménagé là-bas pour un emploi bien rémunéré difficile à trouver ailleurs, ne verront pas leurs paiements diminuer.

En mai dernier, Veronica, 32 ans, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas publié pour préserver sa vie privée, a obtenu un MBA et a obtenu près de 100 000 $ en prêts étudiants. Au départ, elle pensait que ses paiements mensuels seraient d’environ 115 $ par mois grâce au plan SAVE. Ravi de joie, elle a entamé les dernières étapes de l’achat d’une maison dans le Massachusetts, dont l’hypothèque a été approuvée en partie parce qu’elle supposait que ses obligations de prêt étudiant oscilleraient autour de 100 $ par mois.

Ensuite, le reste de ses prêts d’études supérieures – il y en avait sept au total – sont passés au statut de remboursement. Environ la moitié de la dette étudiante provient des études supérieures, et les prêts des études supérieures ont tendance à avoir des taux d’intérêt plus élevés que ceux du premier cycle, dépassant 7 % cette année ; Les étudiants diplômés peuvent également retirer plus d’argent que les étudiants de premier cycle. Le montant réel des remboursements du prêt de Veronica était plus proche de 760 $ par mois. Elle a dû interrompre l’achat de la maison, même si elle a finalement trouvé une maison moins chère pour laquelle elle pouvait prétendre à une hypothèque. Les dépenses mensuelles de son mari et elle s’élèvent à environ 2 600 $, sans compter son loyer actuel de 2 665 $ plus 250 $ par mois pour une place de stationnement. L’hypothèque sur la nouvelle maison serait de 5 000 $ par mois.

«C’est tout simplement embarrassant : j’ai un diplôme, j’ai un travail», dit Veronica. «Je gagne 95 000 $ par an et regardez-moi dans le bus de lutte. C’est ridicule. » Elle et son mari ont réduit l’argent « amusant » destiné à leurs loisirs, et son mari promène son chien pour gagner de l’argent supplémentaire.

Rose, qui a demandé à utiliser un pseudonyme pour protéger sa confidentialité financière, a obtenu une maîtrise en 2019 avec environ 94 000 $ de prêts étudiants. Elle a choisi d’aller à l’école supérieure parce qu’elle vivait dans une ville coûteuse – New York – et gagnait 35 000 $, avec de faibles perspectives de gagner plus. Aller à l’école coûtait cher, avant même que les remboursements futurs du prêt ne soient pris en compte. Bien qu’elle ait jonglé avec un emploi à temps plein tout en poursuivant ses études, elle a contracté une dette de carte de crédit d’une valeur d’environ 20 000 $ pour ses études et ses frais de subsistance. Lorsqu’elle n’a pas pu respecter ses paiements minimums, sa cote de crédit s’est effondrée. «Je suis vraiment heureuse d’avoir pu faire des études supérieures, car je ne pense pas pouvoir obtenir mon emploi pour le moment», dit-elle à propos de son rôle de chef de projet dans l’industrie technologique. En même temps, une partie d’elle-même le regrette. « C’était un peu comme une situation de damné si vous le faites, de damné si vous ne le faites pas. »

Maintenant que les remboursements de son prêt étudiant sont de retour, elle considère que plus de 1 000 $ seront dépensés chaque mois pour sa carte de crédit et sa dette étudiante. Pendant la pandémie, elle a été licenciée à deux reprises. Aujourd’hui, elle occupe trois emplois – un emploi à temps plein dans la technologie, plus deux postes indépendants pour un total d’environ 120 000 $ par an – et se sent toujours à court, limitant son budget d’épicerie à 50 $ par semaine. Elle envisage d’accepter davantage de emplois indépendants. « Mais il n’y a que 24 heures dans une journée », dit-elle.

Rose craint de devoir réduire le montant qu’elle paie chaque mois pour sa dette de carte de crédit, ce qui pourrait réduire encore plus sa cote de crédit. Mais elle ne veut pas non plus que le solde de ses lourds prêts étudiants augmente.

Un parent de 65 ans qui a contracté des prêts Plus pour deux enfants a déclaré à Vox qu’il retardait la retraite et réduisait les coûts alimentaires pour rembourser ses dettes. D’autres annulent leurs vacances et leur abonnement à une salle de sport pour se préparer à des dépenses plus élevées.

La dette fantôme des prêts étudiants qui pèse sur des millions de personnes ne concerne pas seulement la difficulté de réorganiser les dépenses pour équilibrer un budget ; avec une période de remboursement de plus de 20 ans, les prêts étudiants peuvent sembler un joug dont les emprunteurs ne seront jamais libérés. La recherche confirme que la dette universitaire pèse lourdement sur le psychisme. « Nous considérons la dette comme simplement de l’argent dû », explique Adam Greenberg, économiste comportemental à l’Université Bocconi de Milan. « Mais les gens n’étiquetent pas mentalement chaque type de dette de la même manière. »

Greenberg est l’auteur d’une étude de 2020 qui révèle que la dette étudiante est liée à une moindre satisfaction dans la vie, contrairement aux autres types de dette. Les prêts étudiants sont perçus comme une dette, tandis qu’un prêt hypothécaire est considéré comme un investissement. Greenberg affirme que les prêts étudiants sont perçus différemment des dettes de carte de crédit, car les cartes de crédit n’utilisent pas de plans de paiement structurés comme les prêts étudiants : elles ont des paiements minimums, mais permettent aux consommateurs de conserver un solde renouvelable indéfiniment. À ce calcul s’ajoute le fait que les prêts étudiants ne peuvent pas être annulés en cas de faillite comme le peuvent la plupart des autres dettes.

Un diplôme n’est pas nécessairement un atout dont les gens peuvent profiter immédiatement, contrairement à une maison hypothéquée – les personnes titulaires de diplômes universitaires et supérieurs ont encore du mal à trouver un emploi qui couvre le loyer, les autres frais de subsistance et les remboursements de prêt, ce qui représente à ce moment-là la valeur d’avoir assumé. la dette scolaire devient frustrante et confuse.

En soi, rembourser à nouveau ses prêts étudiants ne serait pas si grave pour Drozdowski. Mais l’augmentation du coût de la vie accroît le stress – une goutte d’eau qui menace de faire déborder le vase.

Pour Veronica, la dette étudiante retarde la naissance d’un enfant. Elle estime également que sa dette l’empêche de prendre sa retraite à long terme et de prendre soin de ses parents à court terme. « Nous ne pensons pas que nous prendrons notre retraite », dit-elle. «J’ai retiré 40 000 $ de mon 401(k) pour pouvoir acheter une maison.»

Rose, qui a 28 ans maintenant, envisage de quitter New York si elle vit encore d’un chèque de paie à l’âge de 30 ans. Elle ne s’attend pas à rembourser ses prêts étudiants avant des décennies, et son calendrier actuel repose sur la présomption qu’elle ne le fera pas. d’autres dépenses importantes surviennent – ​​et qu’elle n’aura pas d’enfants. « J’ai l’impression que c’est ainsi que je vais vivre pour toujours », dit-elle.

Il existe un sentiment de frustration face à ce qui aurait pu être – un « aperçu de liberté », comme le dit Drozdowski – lorsque les paiements étaient gelés et que l’annulation de la dette semblait proche. Les avantages de la pause de paiement étaient évidents pour les emprunteurs et pour les perspectives économiques plus larges, tandis que les inconvénients de ce long gel ne sont pas aussi évidents. Les écoles n’ont pas été touchées, puisqu’elles recevaient déjà leurs frais de scolarité. Le gouvernement fédéral ne s’est pas effondré parce qu’il a cessé de recouvrer les remboursements des dettes étudiantes, et cette pause a eu un impact minime sur l’inflation.

« J’ai des membres de ma famille et des collègues qui me disent : ‘Oh, tu n’as pas eu à payer aussi longtemps, bouh' », dit Drozdowski. « Oui, mais nous avons vraiment intégré cela dans notre vie au cours des trois dernières années et demie. »