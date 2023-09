Prêts du CUEC : le Canada prolonge la date limite de remboursement

Le Canada donne aux petites entreprises plus de temps pour rembourser les prêts d’urgence offerts pendant la pandémie de COVID-19, a annoncé jeudi le Premier ministre Justin Trudeau.

Les libéraux ont décidé, après les appels répétés des entreprises, de leur accorder un an supplémentaire pour rembourser leurs prêts du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), même s’ils avaient précédemment soutenu que les délais de remboursement étaient « définitifs et ne pouvaient être modifiés ».

« Nous savons que certains ont besoin d’un peu plus de piste », a déclaré Trudeau.

Des groupes partout au Canada représentant des centaines de milliers de petites entreprises ont supplié le gouvernement fédéral de leur accorder une prolongation, idéalement une période de grâce de deux ans et la possibilité de maintenir l’accès à la partie remboursable de leurs prêts.

Mais ce qui a été annoncé jeudi ne répond pas aux attentes des défenseurs.

Le gouvernement fédéral a créé le CUEC au début de la pandémie dans le cadre d’une série de mesures d’aide financière visant à maintenir les entreprises à flot malgré les fermetures forcées et les restrictions sanitaires.

Offrant initialement jusqu’à 40 000 $ aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif qui ont subi une perte de revenus en raison de la COVID-19, une expansion a ensuite été accordée, permettant aux entreprises de demander jusqu’à 60 000 $ de prêts sans intérêt.

Ouverts aux demandes entre avril 2020 et juin 2021, les prêts ont été approuvés pour 898 271 entreprises, totalisant 49,2 milliards de dollars d’aide fédérale.

En janvier 2022, à la suite de la montée du variant Omicron et de nouvelles restrictions, les libéraux ont annoncé qu’ils prolongeraient le délai de remboursement d’un an, jusqu’à la fin de 2023. Cela signifiait que les entreprises éligibles « en règle » auraient jusqu’en décembre. 31 janvier 2023 pour rembourser et être éligible à une remise de dette d’un tiers (jusqu’à 20 000 $) de leur prêt.

Selon les informations fournies par le département de la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland, le délai de remboursement des prêts du CUEC pour être admissibles à cette remise partielle de prêt n’est prolongé que de quelques semaines, du 31 décembre 2023 au 18 janvier. 2024, « reconnaissant que la fin décembre est une période chargée pour de nombreuses entreprises canadiennes ».

Ou, si les entreprises font une demande de refinancement auprès de l’institution financière qui a accordé leur prêt CUEC avant le 18 janvier 2024, la date limite de remboursement pour bénéficier de l’exonération partielle de prêt s’étend jusqu’au 28 mars 2024.

Lorsque la prolongation initiale a été annoncée, le gouvernement a déclaré que les prêts en cours après la date limite de 2023 seraient convertis en prêts à terme de deux ans avec un taux d’intérêt de 5 %, à compter du 1er janvier 2024, et que les prêts seraient intégralement exigibles d’ici décembre. 31, 2025.

Désormais, les petites entreprises qui ne sont pas en mesure de rembourser leur prêt CUEC à temps pour bénéficier de l’exonération partielle de prêt ont jusqu’au 31 décembre 2026 pour rembourser la totalité de leur prêt.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) n’a pas tardé à se dire « déçue » de cette annonce, la qualifiant de « pas assez bonne ».

« Il est utile que le gouvernement ait donné aux propriétaires d’entreprise une année supplémentaire pour rembourser la totalité du solde du prêt, mais le plan passe à côté de la question la plus centrale : la perte de la partie remboursable », a déclaré le président et chef de la direction de la FCEI, Dan Kelly, dans un communiqué. . « Nous avons besoin d’une refonte. »

Le NPD, les chambres de commerce locales, le tourisme et les groupes industriels qui imploraient le gouvernement d’accorder cette clémence en matière de remboursement de prêts ont fait valoir que même si le gouvernement a donné aux entreprises en crise une bouée de sauvetage avec ces prêts, des années plus tard, beaucoup d’entre elles font encore du surplace dans leurs affaires. récupérations post-pandémiques.

Cela a laissé beaucoup d’entre eux incapables de faire bien plus qu’une réduction de la dette qu’ils ont contractée, face aux problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’embauche, ainsi qu’à une inflation élevée. Sans cette prolongation, de nombreuses entreprises locales, notamment dans le secteur du tourisme, risquaient de fermer définitivement leurs portes.

Kelly a déclaré que, selon les données de la FCEI, la perte de l’accès à la partie remboursable mettrait en péril l’avenir de 250 000 petites entreprises.

L’Association de l’industrie touristique du Canada (AITC) a exprimé une déception et des préoccupations similaires, affirmant que même si elle apprécie que le gouvernement prolonge la période de grâce globale pour le CUEC, les dispositions relatives à la période de grâce sont insuffisantes et laissent de nombreuses entreprises touristiques dans des situations précaires.

« Cela ne répond pas de manière adéquate à l’immense pression financière et à l’incertitude que connaissent nos membres », a déclaré Beth Potter, présidente et directrice générale de l’AITC. « Une simple prolongation de l’annulation de prêt de trois mois pour les entreprises ayant besoin de se refinancer ne correspond pas à la gravité de la crise. »

Au 31 mai, environ 21 pour cent des entreprises ayant reçu un prêt du CUEC l’avaient entièrement remboursé, selon les statistiques fédérales.