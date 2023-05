Prêtre tué au Mexique; 9e tué dans le pays au cours des 4 dernières années

MEXICO CITY (AP) – Un prêtre catholique romain a été tué dans l’État de Michoacan, dans l’ouest du Mexique, le neuvième tué dans le pays au cours des quatre dernières années.

Le centre multimédia catholique de l’église a identifié le prêtre comme étant le révérend Javier García Villafaña, qui avait été affecté à la paroisse de Capacho à Huandacareo un mois plus tôt.

Le bureau du procureur de l’État de Michoacan a déclaré que le corps de García présentait plusieurs blessures par balle et avait été retrouvé à l’intérieur d’un véhicule.

Le meurtre est survenu un jour après que la Conférence épiscopale mexicaine a exprimé sa solidarité et sa condamnation d’une attaque contre Mgr Faustino Armendáriz Jiménez, archevêque de l’État de Durango, dans le nord du pays.

Dimanche, un homme âgé a tenté de poignarder Armendáriz dans la cathédrale de Durango. L’archevêque s’en est sorti indemne.

La conférence a condamné le meurtre de García dans un communiqué et a appelé les autorités à retrouver les responsables.

« C’est un rappel douloureux de la situation grave à laquelle nous sommes confrontés en tant que société, dans laquelle la présence du crime organisé et l’impunité continuent de menacer la vie et la sécurité de tant de personnes », indique le communiqué.

Le Catholic Multimedia Center a déclaré dans le communiqué que García avait été abattu alors qu’il conduisait près de Capacho, sur les rives du lac Cuitzeo.

Le Michoacan est secoué par la violence depuis des années. De multiples cartels de la drogue se disputent le contrôle de certaines parties de l’État et étendent leurs activités illicites à l’exploitation forestière, à l’exploitation minière et même aux citrons verts et aux avocats.

Dans leur quête pour éliminer toute menace à leurs opérations, des groupes criminels organisés ont tué des journalistes, des militants écologistes et des prêtres, en plus de tous les citoyens moyens pris sur leur chemin.

Les gangs ont pris le contrôle total de certaines communautés.

En 2021, un prêtre de Michoacan a appelé les paroissiens à s’armer face à l’inaction du gouvernement.

« Les hommes armés du cartel viennent, ils prennent le bétail, ils baisent votre femme et votre fille, et vous ne faites rien », a déclaré le révérend Alfredo Gallegos dans un sermon. « Eh bien, procurez-vous une arme à feu, le gouvernement peut aller en enfer. »

Gallegos, curé de la paroisse, est mieux connu sous le nom de « Père Pistolas » pour son habitude de porter une arme à feu.

Au cours des dernières années, le gouvernement mexicain n’a guère fait plus que d’envoyer des troupes pour servir de tampon entre les cartels en guerre à Michoacan.

Plus généralement, l’église au Mexique a montré une frustration croissante face à la situation sécuritaire du pays.

Après qu’un chef de gang de la drogue dans l’État de Chihuahua, dans le nord du pays, ait tué deux prêtres jésuites âgés et un guide touristique dans une église de Cerocahui en juin dernier, le Conseil des évêques catholiques mexicains a publié une lettre ouverte disant au gouvernement « Il est temps de réviser la sécurité politiques qui échouent.

