Prêtre catholique brûlé vif

Des hommes armés ont incendié la maison d’Isaac Achi dans le nord du Nigeria après qu’ils n’aient pas pu entrer par effraction, a annoncé la police

Le prêtre catholique, le révérend Isaac Achi, a été brûlé vif dimanche lors d’une invasion de domicile bâclée dans sa maison de la paroisse de Kaffin Koro, dans l’État nigérian du Niger, a déclaré un porte-parole de la police à l’Associated Press.

Lorsque les voleurs armés potentiels n’ont pas réussi à entrer par effraction, ils ont choisi de mettre le feu à la place, laissant le prêtre brûler, tandis que son assistant, le père Collins, s’est échappé de justesse, prenant une balle dans l’épaule alors qu’il s’enfuyait. .

Les autorités nigérianes ont expliqué que les groupes militants ciblent de plus en plus les communautés rurales du nord et du centre du pays grâce à des forces de sécurité réduites et mal équipées, incapables de s’opposer à elles. Alors que ces “bandits” auraient tué des milliers de personnes et en auraient kidnappé d’autres contre rançon, ciblant parfois des personnalités religieuses pour un facteur de terreur supplémentaire, ils sont apparemment rarement détenus.

"Ces terroristes l'ont perdu et une action drastique est nécessaire pour mettre fin à ce carnage en cours"

L’aile jeunesse de l’Association chrétienne du Nigéria (YOWICAN) a publié une déclaration décrivant l’attaque comme un acte de terrorisme visant à anéantir toute la communauté chrétienne nigériane.

“Les meurtres continus, ainsi que les enlèvements d’ecclésiastiques chrétiens au Nigeria sont alarmants. Cela doit être arrêté à tout prix. La communauté chrétienne doit se lever et s’unir pour mettre un terme à cette“, a déclaré le président, l’ambassadeur Belusochukwu Enwere, appelant à ce que les parties responsables soient”apporté à réserver.“

Le Nigeria est en train de devenir un champ de la mort où les gens sont abattus comme des poulets.

La police a également confirmé que des hommes armés ont attaqué dimanche une église chrétienne dans l’État de Katsina, enlevant 25 fidèles et laissant le pasteur avec des blessures, dont une blessure par balle à la main. Un autre prêtre, le révérend John Mark Chietnum, a été enlevé et assassiné en juillet dernier dans l’État de Kaduna, dans le nord-ouest.