Lundi, dans un bulletin hebdomadaire, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que les vaccins devraient être «Un bien public mondial», comme il a discuté de la proposition de renoncer aux droits de propriété intellectuelle pour les vaccins Covid-19.

Ramaphosa a déclaré qu’il fallait faire plus pour donner aux habitants des pays les plus pauvres un meilleur accès aux jabs de Covid-19 qui sauvent des vies. «Une situation dans laquelle les populations des pays riches et avancés sont inoculées en toute sécurité alors que des millions de personnes dans les pays plus pauvres meurent dans la file d’attente équivaudrait à un apartheid vaccinal», il a déclaré.

Le président a décrit la proposition de renoncer aux droits de propriété intellectuelle pour les vaccins Covid-19 comme «Affirmant notre engagement en faveur de la promotion de l’égalité et des droits de l’homme, non seulement dans notre propre pays, mais dans le monde entier.»

Alors que la suggestion a été faite à l’origine par l’Afrique du Sud et l’Inde à l’Organisation mondiale du commerce en octobre et a recueilli le soutien d’un certain nombre de pays en développement, Washington n’a donné son soutien que la semaine dernière.

L’UE a également fait part de sa volonté de discuter de la proposition, mais le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que la dispense de brevet est « Pas une solution magique. »

Selon l’Organisation mondiale de la santé, à ce jour, l’Afrique subsaharienne n’a administré qu’environ huit doses de Covid-19 pour 1 000 personnes, alors que la moyenne mondiale est de 150 doses pour 1 000 personnes.

