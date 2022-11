Prétendre qu’un étudiant de Stanford a vécu dans des dortoirs pendant 10 mois

STANFORD, Californie (AP) – Un homme a fait semblant d’être étudiant et a vécu dans plusieurs dortoirs de l’Université de Stanford pendant au moins 10 mois, a déclaré mardi un responsable de l’université.

Le département de la sécurité publique de l’université a cité l’homme pour avoir enfreint la loi la première fois qu’il a été retrouvé vivant dans un dortoir en décembre 2021, mais cela ne l’a pas dissuadé, a déclaré la porte-parole de Stanford, Dee Mostofi, dans un communiqué.

Depuis lors, les policiers du campus ont obtenu plusieurs lettres d’éloignement, condition préalable pour citer quelqu’un pour intrusion sur le campus, mais ils n’ont pu localiser l’homme que jeudi dernier, lorsqu’ils lui ont donné une lettre d’éloignement et l’ont renvoyé. du campus, dit Mostofi.

Elle a déclaré que l’université avait des protocoles et des politiques pour empêcher les non-étudiants d’entrer et de vivre dans les dortoirs, mais que “la persévérance et la capacité de l’homme à se faire plaisir avec notre communauté étudiante ont clairement montré que des lacunes existent dans ces protocoles”.

Certains membres du personnel des dortoirs individuels ont été informés de la présence de l’homme, mais “il n’y a pas eu de larges communications à son sujet dans toutes les résidences de Stanford”, a déclaré Mostofi.

Elle a déclaré que l’université allait revoir ses procédures pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise.

Mostofi n’a fourni aucune autre information ni répondu aux questions qui lui ont été envoyées par courrier électronique.

Le Stanford Daily a rapporté lundi que l’homme vivait dans le sous-sol d’un dortoir lorsque la police l’a trouvé la semaine dernière et qu’il avait vécu dans au moins cinq dortoirs.

The Associated Press