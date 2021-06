Prêt sur valeur domiciliaire vs refinancement cash-out : avantages et inconvénients

Pourtant, il n’est pas toujours facile d’accéder à cet argent. Depuis le début de la pandémie de Covid, l’ensemble du secteur a resserré l’accès aux prêts hypothécaires et plusieurs grandes banques ont complètement cessé d’offrir des lignes de crédit sur valeur domiciliaire et des refinancements en espèces pour réduire leur exposition – ou risque – en période d’incertitude économique.

Bien que le volume des retraits soit le plus élevé depuis près de 15 ans, compte tenu de la valeur nette des propriétaires, « le montant encaissé est assez modeste », a déclaré Len Kiefer, économiste en chef adjoint chez Freddie Mac.

Au premier trimestre 2021, le montant de la valeur nette du logement encaissé a atteint 49,6 milliards de dollars, le niveau le plus élevé depuis 2007, lors du dernier boom immobilier. Y compris les lignes de crédit sur valeur domiciliaire, les Américains ont retiré un total de 70,4 milliards de dollars au cours des derniers mois, selon les données les plus récentes de Freddie Mac.

La flambée des prix des maisons a entraîné une quantité record de valeur nette des maisons. À la fin de l’année dernière, environ 46 millions de propriétaires détenaient un total de 7 300 milliards de dollars de capitaux propres à exploiter, le montant le plus élevé jamais enregistré, selon Black Knight, une société de technologie et de recherche hypothécaire – l’équivalent d’environ 158 000 $, en moyenne, par propriétaire. .

« Parce que les taux d’intérêt sont si bas, votre meilleur pari sera le refinancement en espèces », a déclaré Kapfidze. « Les taux sont inférieurs à ceux d’un prêt sur valeur domiciliaire et inférieurs à votre taux hypothécaire actuel. »

« En règle générale, plus votre pointage de crédit est élevé, plus il sera facile d’accéder à la valeur nette d’une maison », a déclaré Tendayi Kapfidze, économiste en chef de LendingTree.

Certaines banques offrent toujours cette option, bien que la plupart aient resserré leurs normes, au moins quelque peu. Cela signifie que les propriétaires doivent avoir des cotes de crédit plus élevées et des ratios dette/revenu plus faibles.

Pourtant, les conditions les plus préférables vont aux emprunteurs avec des cotes de crédit élevées. « La plupart des gens ont un crédit assez bon, mais les meilleurs taux vont à ceux qui ont 740 ou plus », a ajouté Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate.com.

Sur une hypothèque de 30 ans, les taux inférieurs à 3 % sont encore largement disponibles. « Même ceux qui ont reçu des taux assez bas se retrouvent aujourd’hui à se refinancer à des taux plus bas », a déclaré Bonparth.

« Si vous n’avez pas regardé les taux d’intérêt au cours de la dernière année, ce serait le moment idéal pour vérifier cela », a déclaré le planificateur financier agréé Douglas Boneparth, président de Bone Fide Wealth à New York.

« Des opportunités substantielles continuent d’exister aujourd’hui, car près de 2 000 milliards de dollars de prêts hypothécaires conformes ont la capacité de se refinancer et de réduire leur taux d’intérêt d’au moins un demi-point de pourcentage », a déclaré Sam Khater, économiste en chef de Freddie Mac, dans un récent communiqué.

Cela fonctionne bien lorsque les taux hypothécaires baissent, car même si vous refinancez votre hypothèque actuelle et contractez une hypothèque plus importante, vous réduisez vos paiements d’intérêts en même temps.

Bien sûr, il existe également certaines limitations pour les refinancements en espèces.

Pour commencer, la plupart des prêteurs exigeront que vous conserviez au moins 20 % de la valeur nette de votre maison, sinon plus, comme coussin en cas de chute des prix des maisons.

« Nous ne sommes pas en 2005, vous ne pouvez pas retirer chaque centime que vous avez à la maison », a ajouté McBride.

De plus, un refinancement avec retrait signifie souvent une prolongation de votre durée de remboursement, ce qui peut réduire votre budget mensuel à long terme, ainsi que devoir payer les frais de clôture à l’avance.

En règle générale, « si vous pouvez réduire votre taux de moitié à trois quarts de point de pourcentage, cela vaut la peine d’y réfléchir », a déclaré McBride. « C’est généralement le point de basculement. »

Ensuite, « vous pouvez récupérer vos coûts en un an et demi », a-t-il déclaré, et « le refinancement devient très convaincant ».

Enfin, les opportunités de refinancement pourraient être de courte durée. Les taux hypothécaires ne resteront pas bas indéfiniment, d’autant plus que l’inflation augmente.

« Cela devrait ajouter une certaine urgence à obtenir un refinancement le plus tôt possible », a déclaré McBride. « L’économie se réchauffe – ce sont les conditions qui produisent des taux hypothécaires plus élevés. »

