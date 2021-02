PRÊT, stable, Rylan Clark-Neal de Cook a admis qu’il ne savait pas «où il était» pendant le tournage de la nouvelle série.

La star de X Factor, 32 ans, a repris la présentation du populaire jeu télévisé de cuisine de jour d’Ainsley Harriott l’année dernière.

Et avec la deuxième série qui devrait arriver très bientôt sur nos écrans, Rylan a levé le voile sur ce que les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir au début du mois prochain.

En raison des restrictions de Covid-19, les chefs de spectacle ont dû changer un peu les choses – ce qui signifie que Rylan n’est pas autorisé à goûter à la nourriture et qu’il n’y a plus de public en direct.

Et tous ces changements ont rendu le tournage très mouvementé, d’autant plus qu’il n’a eu que 30 minutes de pause par jour.

Le favori de la télé a déclaré à The Sun’s TV Mag: « Je suis dans quatre émissions par jour, je ne sais pas où je suis.

« Je viens d’être poussé dans des placards puis sorti … Nous avons de la bonne nourriture tous les jours. Nous avons de très bons chefs, nous avons de la nourriture brillante, je suis tellement ennuyé que je ne peux pas le goûter non Suite.

«Je n’ai pas le droit d’y goûter – nous sommes protégés par Covid, donc nous maintenons une distance sociale.

« Les chefs sont autorisés à manipuler la nourriture, mais c’est seulement le concurrent qui a le droit de manger sa propre nourriture. Je suis très jaloux. »

Bien que Rylan ait admis qu’il lui manquait d’avoir le public avec lui, cela lui a permis de montrer son côté plus effronté avec le reste des concurrents.

Il a ajouté: « Nous avons donc amené les chefs restants qui ne cuisinent pas sur le plateau et ils sont assis à la table d’un chef et regardent tout ce qui se passe et ce sont en fait les trois chefs restants qui finissent par voter pour leur plat préféré et qui décide du gagnant.

«C’est donc charmant pour moi parce que nous avons tous nos chefs impliqués dans chaque spectacle maintenant.

« Cela me donne un peu plus de temps pour rire avec eux parce que lorsqu’ils ne sont pas en train de cuisiner, ils sont plus à l’aise pour avoir un peu de plaisanterie. »

En 2019, il a été révélé que la BBC redémarrait l’émission de cuisine légendaire sans l’animatrice Ainsley Harriott – qui a accueilli plus de 1000 épisodes de 2001 à 2010.

Avant Ainsley, Fern Britton a animé l’émission de 1994 à 1999.

Après avoir connu la gloire dans la neuvième série de The X Factor en 2012, Rylan est devenu un grand nom familier dans le monde du showbiz, avec diverses émissions voulant un morceau de lui.

Un an après avoir terminé cinquième du concours de chant ITV, il a remporté le Celebrity Big Brother 11, ce qui l’a aidé à remporter son concert de présentation sur Big Brother’s Bit on the Side.

Il a également réussi à présenter des émissions telles que This Morning, The Xtra Factor et Supermarket Sweep.

Lire l’interview complète dans TV Mag, disponible uniquement avec The Sun tous les samedis