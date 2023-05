"Prêt pour le test Narco mais…": Le chef de la Fédération de lutte a une condition

Le chef de la Fédération indienne de lutte et député du BJP, Brij Bhushan Sharan Singh, a répondu positivement à l’appel qu’il subit une narco-analyse pour régler les allégations de harcèlement sexuel. Mais il a une condition.

« Je suis prêt à passer mon test de narco, mon test polygraphique ou mon détecteur de mensonge, mais ma condition est qu’avec moi, Vinesh Phogat et Bajrang Punia devraient également subir ces tests. Si les deux lutteurs sont prêts à faire leur test, alors appelez le appuyez sur et annoncez et je leur promets que je suis également prêt pour cela », a-t-il déclaré dans un message Facebook aujourd’hui.

La protestation des lutteurs a pris de l’ampleur, les agriculteurs de l’Haryana se joignant à eux pour montrer leur soutien. Plus tôt dans la journée, un khap panchayat réuni à Meham dans l’Haryana a adopté une résolution exigeant que M. Singh subisse un test de stupéfiants et fasse face à des poursuites judiciaires.

Plusieurs lutteurs d’as, dont Bajrang Punia, Vinesh Phogat et Sakshee Mallik, manifestent au Jantar Mantar de Delhi depuis avril, accusant le chef de la WFI de harcèlement sexuel et exigeant son arrestation.

Le député a nié tout acte répréhensible et a accusé les lutteurs de l’avoir piégé.

Le 29 avril, deux affaires de police distinctes ont été enregistrées, après que la Cour suprême a adressé un avis à la police de Delhi. La police a déposé un rapport de situation et a déclaré au tribunal qu’une équipe d’enquête spéciale avait été formée pour enquêter sur l’affaire.

Plus tard dans la journée, M. Singh a déclaré qu’il souhaitait se retirer de la politique en 2014, mais a continué sur l’insistance du ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah. « Je voulais me retirer de la politique en 2014. Mais Amit Shah lors des élections de 2014 à Lok Sabha ne m’a pas permis de le faire », a-t-il déclaré à l’agence de presse Press Trust of India.

Le député BJP de Kaiserganj, qui se trouve à Gonda, a rencontré des gens en participant à divers programmes dans sa circonscription de Lok Sabha. Il a recherché le soutien de la population pour le rassemblement de Chetna Maha qui se tiendra à Ayodhya le 5 juin.

Interrogé sur les allégations portées par les lutteurs, le député a déclaré : « si quelqu’un décide de dire des mensonges, il peut le faire ».