Dans quelques heures, Joe Biden prendra les rênes en tant que 46e président des États-Unis. Après une campagne amère et une inauguration de haute sécurité, son message de «guérison» et «d’unité» sera mis à rude épreuve.

Lors de l’inauguration mercredi, Biden commencera officiellement sa gestion des États-Unis. Cela a été un long chemin vers le sommet pour Biden, le politicien ultime de carrière. Cinq décennies à Washington, trois coups précédents à la présidence et huit ans en tant que vice-président derrière lui, Biden a officiellement battu Donald Trump en novembre pour enfin décrocher son emploi de rêve à l’âge de 78 ans.

Biden a mené une campagne en sourdine, préférant publier des vidéos de son sous-sol du Delaware plutôt que d’organiser des rassemblements explosifs comme son rival. Son éventuelle victoire sur Trump a également été modérée, car un filet de bulletins de vote tardifs lui a valu une victoire écrasante dans les principaux États du swing, plutôt que la répudiation écrasante de «Trumpisme» certains démocrates l’avaient espéré.

Aussi sur rt.com 79% des Américains pensent que les États-Unis sont en train de s’effondrer. Ce n’est pas une surprise quand une moitié du pays veut écraser l’autre

Trump a refusé de concéder sa défaite et a affirmé que la victoire de Biden était frauduleuse. Citant les modifications de la loi électorale, le comptage à huis clos et l’ordinateur « Défaillance, » Trump a contesté la victoire de Biden devant le tribunal, mais ses cas ont été rejetés. La colère parmi les partisans de Trump a atteint son paroxysme lorsque le Congrès a certifié le résultat des élections plus tôt ce mois-ci et a abouti à ce qu’un certain nombre de partisans de Trump se frayent un chemin dans le Capitole américain, interrompant temporairement la certification – et valant à la foule MAGA un nouveau surnom «Terroristes nationaux».

En conséquence, l’inauguration de Biden aura lieu derrière un rideau de sécurité sans précédent. Washington DC est verrouillé, plus de 25 000 soldats de la Garde nationale patrouillent dans les rues et le Capitole est clos derrière une clôture en fil de fer. Telle est l’atmosphère de méfiance que le FBI examine chaque garde sur place pour une éventuelle animosité envers Biden, et les forces de l’ordre à travers le pays se sont préparées à d’éventuelles manifestations pro-Trump en dehors des législatures des États – qui ne se sont pas concrétisées.

Le centre-ville de Washington est essentiellement une forteresse militaire et policière un jour avant l’inauguration. Il y a des points de contrôle à presque tous les coins, des rues bloquées par des camions géants et les troupes de la Garde nationale continuent d’affluer. pic.twitter.com/As5Q7KSTsD – Mike Balsamo (@ MikeBalsamo1) 19 janvier 2021

La plate-forme de Biden était légère sur les détails, et le nouveau président basculerait entre le soutien et le désaveu des politiques progressistes – comme l’interdiction des combustibles fossiles et le défondement des services de police. Une constante, cependant, était son dédain pour Trump et son désir déclaré de «Unifier», «guérir», et « Restaurer l’âme de l’Amérique. »

Si ces objectifs étaient vagues à l’époque, ils semblent carrément fantastiques maintenant. Les quelque 75 millions de personnes qui ont voté pour Donald Trump sont actuellement décrites par les journalistes américains et les politiciens libéraux comme des menaces terroristes potentielles – des victimes de sectes qui devraient être « Déprogrammé » et envoyé à «Camps de rééducation».

Atteindre ces électeurs mécontents, dont trois sur quatre ne croient pas que Biden a remporté les élections légitimement, s’avérera probablement extrêmement difficile pour Biden, alors qu’une grande partie de sa base veut la rétribution au lieu de l’unité.

Aussi sur rt.com « L’Amérique est de retour »: Biden remplit les créneaux du département d’État avec plus de vétérans d’Obama, y ​​compris Victoria Nuland

Biden a apparemment décidé que la meilleure façon de guérir le pays était de reprendre là où l’administration Obama s’était arrêtée. En tant que tel, il a doté son cabinet d’une liste d’anciens élèves d’Obama, de l’ancien secrétaire d’État John Kerry dans un nouveau rôle de tsar du climat, de l’ancienne conseillère à la sécurité nationale Susan Rice dans un nouveau rôle domestique et de l’ancien numéro deux du département d’État Tony Blinken. comme son haut diplomate. Aucun des choix de Biden jusqu’à présent n’indique un abandon de l’interventionnisme et du néolibéralisme de l’ère Obama.

Les premières actions de Biden en tant que président incluront probablement «Environ une douzaine» Les décrets visant à faire reculer certaines des politiques de Trump, a déclaré samedi le nouveau conseiller de la Maison Blanche, Ron Klain. Celles-ci comprendront une ordonnance renvoyant immédiatement les États-Unis à l’Accord de Paris sur le climat, et une autre annulation de l’interdiction de voyager de Trump dans plusieurs pays jugés comme constituant une menace terroriste. Une autre ordonnance exigera probablement le port de masques faciaux sur la propriété fédérale et pendant les voyages interétatiques.

Aussi sur rt.com Désespoir, dépression et montée inévitable de Trump 2.0: Glenn Greenwald dit à RT ses prédictions de l’administration Biden

Klain a ajouté que les jours suivants verront une série de commandes liées à la pandémie de coronavirus, tandis que le nouveau président a également promis de faire passer un plan de relance de 1,9 billion de dollars au Congrès.

Selon un article du LA Times la semaine dernière, Biden présentera également immédiatement un projet de loi sur l’immigration qui comprend un «Chemin vers la citoyenneté» pour au moins 11 millions d’étrangers illégaux qui vivent déjà aux États-Unis.

Biden peut renverser une grande partie de l’héritage de Trump avec un coup de stylo et la faveur d’un Congrès contrôlé par les démocrates. Le vrai test, émergeant de derrière le cordon de sécurité autour du Capitole et prouvant son mandat aux 75 millions d’électeurs qui se sont opposés à lui – ainsi qu’à ses propres partisans – ne sera probablement pas aussi facile.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!