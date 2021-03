Mumbai City FC ont eu d’énormes matchs ces dernières semaines. Ils ont d’abord eu un Super Ligue indienne (ISL) Finale du bouclier 2020-21 contre ATK Mohun Bagan, où ils sont sortis triomphants. Ils ont ensuite eu une demi-finale exténuante à deux contre le FC Goa, qu’ils ont remportée aux tirs au but et maintenant, ils se préparent pour la finale samedi contre ATKMB pour le titre. Le milieu de terrain de Mumbai, Rowllin Borges, a déclaré que c’était le genre de jeux pour lesquels les professionnels vivaient et que son équipe était prête pour le grand défi de samedi.

«Je pense qu’en tant que professionnels, vous vivez pour jouer ce genre de matches, ce genre de finales. Je pense que nous avons été très chanceux et assez chanceux pour jouer trois ou quatre finales. Nos quatre derniers matchs n’étaient rien de moins qu’une finale et je pense que nous sommes très chanceux. Les garçons sont très forts mentalement. Les deux derniers matchs contre l’ATK Mohun Bagan, nous avons gagné, mais c’est la finale suivante et nous allons faire de notre mieux et nous espérons pouvoir obtenir le résultat », a déclaré Borges lors d’une table ronde avec des journalistes.

«Les garçons sont prêts, dès la première finale que nous avons jouée pour le Shield, après avoir gagné que l’élan a changé dans le vestiaire. Les garçons sont confiants et attendent vraiment avec impatience le match le 13 », a-t-il déclaré.

Pour Borges, les moments marquants cette saison ont été la victoire du Shield sur l’ATK Mohun Bagan et la victoire aux tirs au but contre le FC Goa, où il a marqué le penalty gagnant. Être un Goan éliminant le FC Goa était un moment rare mais que Borges a apprécié. «Pour moi, c’était une sensation formidable de marquer le penalty gagnant. En tant que professionnel, ce moment vient très rarement dans votre vie et je l’ai pleinement apprécié.

STYLE DE JEU MCFC

La façon dont le Mumbai City FC a joué cette saison n’a rien à voir avec ce qu’il a joué la saison précédente. Sergio Lobera apporte avec lui une marque passionnante de football et celle que Borges préfère. Borges est à Mumbai depuis la saison précédente et il est le meilleur homme à parler du changement de style.

«Je pense que j’ai beaucoup évolué en termes de dépassement et en aidant l’équipe à aller de l’avant. Je me suis beaucoup amélioré sous Sergio dans le troisième offensif.

«Le style que nous jouons actuellement est complètement différent de celui de l’année dernière. De plus, les joueurs que nous avons amenés cette année nous ont beaucoup aidés. Le mérite revient à l’entraîneur, au staff et à tous les joueurs », a-t-il expliqué.

Borges a partagé que Lobera n’est pas celui qui recule et qu’en fait, dans ses plans, il n’y en a jamais vraiment un où ils s’assoient et se défendent. «Je pense que si vous voyez au match retour contre l’ATK Mohun Bagan, le premier des deux buts qu’ils ont concédés, après cela, ils sont complètement sortis attaquants et c’est pourquoi nous n’avons pas pu garder la possession beaucoup et ne pouvions plus attaquer. Mais nous avons bien joué et avons eu des occasions et en avons marqué une autre et à la fin, ce sont les résultats qui comptent le plus.

Il est également revenu au match aller de leur match de championnat contre l’ATK Mohun Bagan et a déclaré que le style change cependant en fonction de la situation. «Si vous voyez le premier match, ATKMB était assis très profondément et cela nous a permis d’avoir le ballon surtout dans leur moitié de terrain. Au match retour, c’était comme une finale et nous voulions vraiment gagner et nous avons marqué deux buts. Nous avons assez bien joué au match retour et c’est ainsi que nous avons gagné la ligue.

Borges a déclaré que pour Lobera, il s’agissait de se concentrer sur le jeu de l’équipe et sur la façon dont les plans de l’entraîneur s’exécuteraient au lieu de trop penser à la façon dont l’adversaire allait jouer. «Peu importe le match ou l’adversaire, nous essayons de jouer le style Lobera.»

SOLIDITÉ DÉFENSIVE

Le Mumbai City FC a gardé un total de 10 clean sheet cette saison, à égalité avec son adversaire final, l’ATK Mohun Bagan. Le FC Goa de Lobera n’était pas exactement connu pour sa solidité défensive, mais il a changé cela au MCFC, même s’il a été un peu fuyant ces derniers temps.

«Tout le monde travaille dur, surtout en défense. Même si vous voyez Ogbeche et Adam, ils aident également l’équipe dans la zone défensive. En tant qu’équipe, nous travaillons très dur dans le domaine défensif et c’est ainsi que nous obtenons les résultats », a déclaré Borges.

Il a également remercié l’entraîneur adjoint de l’équipe pour ses prouesses sur coup de pied arrêtée, ce qui les a sauvés dans un certain nombre de matchs. «Il (entraîneur adjoint) conçoit nos décors. Nous le faisons comme il le souhaite et obtenons le résultat.

Borges et Jahouh fournissent une base solide au milieu de terrain du Mumbai City FC et l’Indien a décrit comme un rêve de jouer aux côtés du Marocain. «Lorsque vous jouez à ses côtés, votre travail devient facile. Il vous guide et dans les bons ou les mauvais jours, avoir Jahouh est motivant et utile », a-t-il déclaré.

Borges a choisi Alberto Noguera du FC Goa comme l’adversaire le plus coriace au milieu de terrain cette saison, mais avant la finale, il a déclaré que selon lui, Roy Krishna, David Williams et Manvir Singh seraient les joueurs clés.