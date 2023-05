Prêt ou don ? Un homme de 93 ans dit que l’ancien agent de la GRC ne remboursera pas les 100 000 $ qu’il lui a donnés

Un vieil homme de Deer Lake, à Terre-Neuve, dit qu’il veut récupérer les 100 000 $ qu’il a prêtés à son voisin policier de la GRC. Mais maintenant, l’ancien const. Jason Lush dit que ce n’était pas un prêt – c’était un cadeau et l’argent a été dépensé.

Charles Samms, 93 ans, a déposé une déclaration à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador contre son voisin le 4 novembre 2022 – deux ans jour pour jour après avoir écrit le chèque à Lush.

Lush, quant à lui, demande au tribunal de rejeter l’affaire et déclare qu’il est innocent de tout acte répréhensible.

Mais le conflit entre les deux voisins a déclenché deux enquêtes distinctes sur la conduite de Lush – une criminelle, une interne.

L’enquête criminelle a révélé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer les accusations criminelles, a déclaré la GRC dans une déclaration envoyée par courriel à CBC News.

La force a déclaré que son unité de responsabilité professionnelle avait alors mené une enquête interne complète sur les infractions présumées au code de conduite de la GRC.

La GRC a déclaré que Lush n’était plus employé par la force, ayant démissionné le mois dernier avant la fin de ce processus.

Dans un courriel à CBC News, l’avocat de Lush a déclaré que son client avait pris une retraite médicale sans rapport avec l’affaire impliquant Samms.

« Je suis tellement en colère à ce sujet »

Lors d’une entrevue à son domicile de Deer Lake lundi, Samms a déclaré que l’incident avait fait des ravages.

« Je suis tellement bouleversé à ce sujet », a-t-il déclaré. « Je suis éveillé, nuit après nuit. »

Samms a déclaré que lui et sa femme Camille ont rencontré Lush et sa famille pour la première fois lorsque les Samms ont déménagé à côté en 2018. Le couple de personnes âgées voulait passer leur temps décroissant ensemble dans la ville natale de Samms après des années de vie en Ontario, où il travaillait comme chauffeur de camion.

Samms a déclaré avoir été immédiatement impressionné par la gentillesse de son voisin après qu’une tempête de neige a frappé la ville sur la côte ouest de Terre-Neuve.

« [Lush] est venu et [did] L ‘allée. Je suis sorti et je l’ai rencontré. l’a remercié. J’ai dit : ‘Combien vous dois-je ?’ Il a dit : ‘Tu ne me dois rien. Tu es un voisin, je voulais juste t’aider », a déclaré Samms.

Il a dit que leur amitié est née de là.

Selon Samms, Lush l’a approché en 2020 au sujet de problèmes financiers, disant qu’il avait du mal à payer son hypothèque et craignait de perdre sa maison.

Samms a déclaré que Lush n’avait pas demandé de prêt – Samms en avait offert un.

« J’ai dit: ‘Je vais t’aider.’ Il a dit : ‘Tu n’es pas obligé.’ Je n’aurais jamais dû lui donner les 100 000 $ », a déclaré Samms.

« Je n’ai jamais, jamais dit que c’était un cadeau. Qui serait assez fou pour donner 100 000 $ en cadeau ? »

« Cadeau … en remerciement de son amitié et de son aide »

Mais Lush raconte une histoire différente.

Dans des documents judiciaires, Lush a déclaré que c’était Samms qui l’avait approché, « déclarant sa ferme intention d’offrir à l’accusé un cadeau de 100 000 $ en remerciement de son amitié et de son aide ».

Selon les documents judiciaires, Lush a déclaré qu’il avait initialement refusé d’accepter l’argent.

« Mais le demandeur a persisté et a finalement persuadé le défendeur d’accepter le cadeau inconditionnel », a écrit Mark Mills, l’avocat de Lush, dans une déclaration de défense déposée en janvier.

Const. Jason Lush travaillait pour la GRC au détachement de Deer Lake. (Troy Turner/CBC)

Lush allègue que Samms s’est fâché contre lui l’année après que l’argent a changé de mains, car Lush a subi une blessure importante qui l’a empêché d’aider Samms dans la maison. C’est à ce moment-là, selon Lush, que Samms a commencé à demander le remboursement.

Samms a déclaré à CBC News qu’il n’était pas d’accord avec l’intention de demander un remboursement.

« Je lui ai téléphoné et lui ai demandé : ‘Quand allez-vous commencer à rembourser une partie de l’argent que vous me devez ?’ [Lush] a dit : « Je n’ai pas les moyens de vous payer quoi que ce soit », et il a raccroché. »

La défense de Lush indique que l’argent n’a jamais été censé être remboursé et que les fonds ont été dépensés.

Par l’intermédiaire de son avocat, Lush a refusé une entrevue.

Cependant, dans un communiqué, Mills a déclaré que Lush souhaitait vivement que l’affaire soit portée devant un tribunal civil.

« La déclaration de M. Samms selon laquelle M. Lush lui doit une dette impayée est fausse et diffamatoire », a écrit Mills dans un e-mail mercredi.

« Au-delà du dépôt des actes de procédure initiaux, M. Samms n’a fait aucune tentative pour faire avancer sérieusement cette affaire devant les tribunaux, ce qui indique l’absence totale de fondement de son cas. M. Lush est un membre respecté et intègre de sa communauté. et est innocent de tout acte répréhensible. »

Aucune des revendications de part et d’autre n’a été testée devant les tribunaux.

Samms et sa femme ont déménagé de l’Ontario à Deer Lake en 2018. (Troy Turner/CBC)

Samms a déclaré que sa femme était en colère contre lui pour avoir remis l’argent et a dit à son mari qu’ils auraient dû avoir un accord écrit.

« J’ai dit: ‘Nous pouvons lui faire confiance.’ C’est pourquoi je ne lui ai rien fait signer parce qu’il était un gars tellement gentil et amical. Il va tout le temps à l’église, je pensais qu’il me rembourserait mais il ne l’a pas fait », a déclaré Samms, ajoutant qu’il faisait confiance lui d’autant plus qu’il était policier.

« Je voulais l’aider, je ne lui ai pas donné ce putain d’argent. »

Camille Samms est décédée en juin 2022.

Samms et Lush restent voisins ; leurs propriétés sont reliées par une pelouse herbeuse.

La GRC se penche sur la situation

En réponse aux questions de CBC News, la GRC a déclaré que sa politique sur les conflits d’intérêts comprend des règles concernant l’acceptation de cadeaux ou de prêts.

«Tous les employés doivent respecter les normes d’éthique les plus élevées et doivent maintenir la confiance du public dans l’objectivité de la GRC en prévenant et en évitant les conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels», a écrit le porte-parole de la GRC, le cap. Jolene Garland.

Bien que la GRC ait déclaré avoir terminé une enquête interne, aucune décision n’a été prise avant la démission de Lush. La force n’a pas précisé les conclusions de cette enquête et n’a pas précisé si Lush aurait été sanctionné s’il n’avait pas quitté son poste.

La commissaire adjointe Jennifer Ebert est la commandante de la GRC à Terre-Neuve-et-Labrador. (Terry Roberts/CBC)

La commissaire adjointe Jennifer Ebert – la commandante de la GRC à Terre-Neuve-et-Labrador – a déclaré que les policiers sont tenus à un niveau élevé.

Elle a souligné dans un communiqué que « la grande majorité de nos employés effectuent leur travail d’une manière qui reflète nos valeurs fondamentales – agir avec intégrité, faire preuve de respect, faire preuve de compassion, assumer ses responsabilités et servir avec excellence ».

Ebert a noté : « Les employés de la GRC doivent se conduire d’une manière qui respecte les normes éthiques les plus élevées de notre organisation et les attentes légitimement élevées des citoyens.

Elle a ajouté: « Lorsque ces normes ne sont pas respectées, les employés sont traités via des processus rigoureux en place pour résoudre les problèmes et aider à garantir la confiance du public. »

Dans un courriel à CBC News, l’avocat de Lush a déclaré que la GRC aurait pu poursuivre une enquête interne sur l’affaire même après la retraite de Lush, mais a refusé de le faire.

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador