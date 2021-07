Prêt oculaire du Real Madrid pour Donny van de Beek de Man United

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre des transferts d’été s’est ouverte, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Le Real Madrid envisage le prêt de Van de Beek

Le Real Madrid s’intéressait au milieu de terrain Donny van de Beek avant de rejoindre Manchester United depuis l’Ajax l’été dernier et maintenant ils sont de retour, dit L’étoile quotidienne.

2 Liés

Van de Beek, 24 ans, n’a pas impressionné à Old Trafford depuis qu’il a fait un transfert de 40 millions de livres sterling et n’a effectué que quatre départs en Premier League la saison dernière, United prêt à décharger l’international néerlandais dans la fenêtre de transfert.

Le milieu de terrain était sur le point de rejoindre le Real Madrid à l’été 2019, Tottenham Hotspur, Arsenal et le Paris Saint-Germain étant tous intéressés à le signer dans le passé. Mais Madrid est celui qui a conservé son intérêt et est prêt à lui proposer un prêt, avec un accord permanent en 2022 s’il s’en sort bien.

Le prêt coûterait 2 millions de livres sterling, ce qui est plus facile à gérer pour le Madrid en difficulté financière.

L’Ajax aurait également demandé le retour de Van de Beek, mais cette approche a été rejetée.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Euro 2020 : Calendrier | En direct sur ESPN | montre VAR | Choisissez-les

BLOG EN DIRECT

09.20 BST : Arsenal changera pour le gardien de West Brom Sam Johnstone s’ils ne peuvent pas atterrir à Sheffield United Aaron Ramsdale, dit l’Étoile du Quotidien.

Les Gunners ont besoin d’un renfort pour le n°1 Bernd Leno en tant que gardien de l’Islande Runar Alex Runarsson n’a pas impressionné et Mat Ryan est revenu à Brighton après la fin de son prêt. Ramsdale, 23 ans, serait leur principale cible.

Sheffield United veut 25 millions de livres sterling pour que les clubs le signent, ce qui oblige Arsenal à rechercher des alternatives et ils pourraient obtenir Johnstone pour environ 5 millions de livres de moins.

08.47 BST: Le patron de Brighton, Graham Potter, souhaite recruter d’anciens joueurs Dan James et Joe Rodon, dit Le soleil.

James, 23 ans, sera en bas de l’ordre hiérarchique à Man United après Jadon SanchoL’arrivée de 85 millions d’euros du Borussia Dortmund, l’ailier gallois ayant déjà du mal à gagner du temps de jeu la saison dernière.

Pendant ce temps, le Rodon de Tottenham pourrait remplacer Ben Blanc dans l’axe de la défense s’il est autorisé à partir cet été. Les deux joueurs ont joué sous Potter à Swansea.

08h30 BST : FC Dallas et milieu de terrain international américain Tanneur Tessmann est sur le point d’être transféré en Serie A à Venise, ont déclaré plusieurs sources à ESPN.

Plusieurs sources ont également indiqué que les frais proposés dépassaient 3 millions de dollars, mais une source a averti qu’il restait encore du travail à faire pour conclure l’accord. En janvier dernier, Tessmann s’est entraîné avec le Bayern Munich pendant l’intersaison de la MLS.

Tessmann, 19 ans, en est à sa deuxième saison avec la première équipe du FCD, après être passé par l’académie de Dallas depuis 2016. Il a disputé un total de 28 matches de championnat et de séries éliminatoires, dont 16 départs, passant la majeure partie de son temps au centre du milieu de terrain. Au niveau international, Tessmann a fait sa seule apparition au niveau senior le 31 janvier, en tant que remplaçant à la 78e minute lors d’une victoire 7-0 sur Trinité-et-Tobago. Il a également fait trois apparitions pour l’équipe américaine des moins de 23 ans lors du tournoi de qualification olympique en mars dernier.

jouer 1:06 Alejandro Moreno se demande comment Paulo Dybala s’adapterait à l’équipe de Diego Simeone compte tenu de ses hauts et de ses bas à la Juventus.

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– La Juventus pourrait autoriser Paulo DybalaLe contrat de s’achèvera en 2022 si un accord ne peut être conclu, selon Calciomercato. Des spéculations sur l’avenir de l’attaquant argentin ont circulé et malgré les rapports précédents selon lesquels les deux parties étaient sur le point de conclure un accord, l’incertitude persiste concernant le joueur de 27 ans. Cristiano RonaldoLe contrat de s est également sur le point d’expirer dans moins d’un an, ce qui pourrait permettre à la Juventus de donner la priorité à un nouvel accord pour la star portugaise. Alors que les rapports suggèrent que la Bianconeri veulent conserver leurs options d’attaque actuelles pour la prochaine campagne, 10 millions d’euros par saison pour Dybala pourraient être trop chers avec les négociations imminentes avec Ronaldo.

– La star de la Juventus Giorgio Chiellini signera un nouveau contrat au club qui le verra rester à Turin jusqu’à l’été 2022. Fabrice Romano dit que l’accord pourrait être signé au cours des prochaines semaines, le défenseur italien se préparant pour un affrontement en demi-finale de l’Euro 2020 contre l’Espagne mardi soir, lorsque le joueur de 36 ans devrait commencer.

– Arsenal est prêt à passer à autre chose Willian, écrit le Miroir. Le club du nord de Londres serait prêt à réduire ses pertes après une première saison décevante aux Emirats pour l’ancienne star de Chelsea, au cours de laquelle il n’a marqué qu’un seul but en 37 apparitions. Willian aura 33 ans en août et il lui reste encore deux ans de contrat avec les Gunners.

– Initié au football écrit que deux clubs de Premier League ciblent le défenseur de West Bromwich Albion Darnell Furlong. Burnley et Brentford sont les deux clubs qui seraient intéressés par le joueur qui pourrait être déplacé avec les Baggies nécessitant de collecter des fonds après avoir été relégué la saison dernière. Le joueur de 25 ans était un habitué des Hawthorns lors de la campagne 2020-21 de Premier League, au cours de laquelle il a disputé 35 apparitions.

– Sergio Busquets restera à Barcelone malgré les approches de la Major League Soccer, rapporte Fabrice Romano. Le milieu de terrain espagnol a été lié à plusieurs clubs cet été, mais on s’attend maintenant à ce que Busquets n’envisage un déménagement outre-Atlantique que l’année prochaine. Le joueur de 32 ans est toujours un acteur clé pour le Blaugrana après avoir fait plus de 40 apparitions pour le club la saison dernière.

– L’Internazionale souhaite recruter l’ailier de Wolfsburg Josip Brekalo, selon Calciomercato. L’international croate serait sur le radar du club de Serie A depuis un certain temps, et un accord devrait coûter entre 18 et 20 millions d’euros. Le joueur de 23 ans a inscrit sept buts et trois passes décisives en Bundesliga la saison dernière.

– Marseille poursuit ses dépenses estivales avec Arsenal midifelder Matteo Guendouzi prêt à échanger la Premier League contre la Ligue 1. C’est selon Fabrice Romano, qui dit qu’un accord sera conclu la semaine prochaine après que Guendouzi a refusé une approche de Benfica. L’accord verra Guendouzi rejoindre en prêt avec une obligation d’achat pour le club français. Le joueur de 22 ans a passé la saison dernière en prêt avec le Hertha Berlin, disputant 24 fois la Bundesliga.