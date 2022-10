“Prêt à tout”: l’équipage du porte-avions américain s’entraîne pour la guerre avec la Russie mais vise à dissuader les menaces | Nouvelles du monde

L’équipage d’un porte-avions américain géant dans les eaux européennes se dit prêt à combattre la Russie si l’appel arrive, mais sa mission est de dissuader les menaces et d’empêcher l’escalade.

L’USS George HW Bush aide à tester de l’OTAN capacité à se défendre – une mission qui est devenue d’autant plus réelle à la suite de la guerre de la Russie en Ukraine.

Au cours des derniers jours, des avions à réaction F18 ont volé depuis le porte-avions du sud de l’Europe jusqu’en Lituanie et en Pologne, à la frontière orientale de l’alliance, près de la Russie, opérant aux côtés d’avions de guerre d’autres pays alliés et avec des navires de guerre et des troupes terrestres de l’OTAN.

Le commandant du groupe aéronaval a déclaré à Sky News que son message à la Russie était que ses hommes et ses femmes “sont prêts pour n’importe quelle mission”.

“Nous voulons la paix – c’est ce que tout le monde veut”, a déclaré le contre-amiral Dennis Velez, s’exprimant à l’intérieur d’un hangar à bord du navire, qui contient plus de 70 jets, hélicoptères et autres avions.

“Nous voulons la guerre [in Ukraine] terminer et ramener la stabilité dans la région et avoir une Europe pacifique et stable – mais, pour nous, nous sommes prêts.”

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait qu’il était prêt pour la guerre si nécessaire, l’amiral a répondu: “Ce navire, ce groupe de frappe, nos alliés: nous sommes prêts à tout. Nous le démontrons tous les jours.”

Au moins deux navires de guerre russes ont observé l’action, qui fait partie d’une série d’activités de l’OTAN, à distance de sécurité, tout comme les avions russes.

“Nous les avons vus”, a déclaré le contre-amiral Velez, s’exprimant mardi alors que le groupe de frappe du porte-avions et des navires d’escorte traversait la mer Adriatique, au large des côtes italiennes.

Quant à ce qui a été dit aux Russes, il a répondu : “Rien… Ils ont le même droit que nous d’opérer dans les eaux internationales, donc nous suivons simplement le droit international et les règles de la route.”

La proximité de l’armée russe et le fait de savoir que les forces russes sont enfermées dans une guerre brutale avec l’Ukraine – qui ne fait pas partie de l’OTAN mais partage des frontières avec des membres de l’alliance – signifient qu’opérer en Europe n’est plus simplement un autre exercice d’entraînement en temps de paix pour les plus un équipage de plus de 5 000 marins américains sur le porte-avions.

“C’est un vrai changement”, a déclaré le lieutenant Cordan Mackenzie, 27 ans, l’un des pilotes de F18 à bord. Son indicatif d’appel est “Big Poppa”.

“La plupart du temps, ce que nous faisons, c’est comme s’entraîner, c’est comme un jeu, mais vous venez ici et vous avez des informations [intelligence] des briefings et vous effectuez des missions avec des alliés de l’OTAN et cela renforce vraiment à quel point les choses que nous faisons dans le monde sont réelles et à quel point notre mission est importante : avoir une présence ici dans l’Adriatique et faire en sorte que les États-Unis travaillent avec nos alliés de l’OTAN pour s’assurer le monde sait que nous sommes toujours une puissance avec laquelle il faut compter.”

Elle et ses collègues aviateurs risquent de recevoir un jour l’ordre de se battre dans des combats aériens contre les Russes si les tensions s’aggravent de manière significative.

C’est un type d’opération que les pilotes américains, britanniques et occidentaux n’ont pas eu à envisager pendant la longue guerre en Afghanistan lorsqu’ils n’ont pas été opposés à une armée de l’air rivale.

“C’est intimidant”, a déclaré le Lieutenant Mackenzie.

“C’est l’une des choses sur lesquelles vous devez compter sur votre formation. Sans aucun doute, je pense que les pilotes de la marine formés aux États-Unis sont les meilleurs au monde… Tout ce que nous faisons ici, c’est nous entraîner et nous préparer pour un combat qui pourrait venez et je pense que quand ça viendra, pilote à pilote, j’espère que nous sommes le meilleur homme dans la boîte.”

Le porte-avions participe à une série d’activités relativement nouvelles de l’OTAN appelée Neptune, qui – contrairement à des exercices annuels planifiés plus longtemps et plus prévisibles – permet aux alliés d’être plus rapides, plus flexibles et plus dynamiques dans la façon dont ils testent leurs capacités maritimes, aériennes et terrestres. capacités.

Ceci est conçu pour améliorer leur capacité à dissuader la Russie – une tâche sur laquelle les alliés se sont concentrés encore plus intensément après l’invasion totale de l’Ukraine par Vladimir Poutine le 24 février.

“Nous avons intensifié notre état de préparation, notre préparation et renforcé la façon dont nous travaillons ensemble à travers l’alliance pour prévenir et défendre chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN”, a déclaré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, à Sky News lors d’une visite au transporteur.

Par exemple, il a déclaré que ce n’était que la troisième fois depuis la fin de la guerre froide qu’un groupe de porte-avions américain passait sous le commandement de l’OTAN, ces trois occasions se produisant dans le cadre des exercices Neptune au cours de l’année écoulée.

Le chef de l’OTAN a également exprimé de nouvelles inquiétudes au sujet de l’Ukraine après La Russie a faussement allégué que les Ukrainiens prévoyaient d’utiliser une “bombe sale” radioactive sur leur propre territoire. Cette affirmation pourrait faire partie d’un complot “sous faux drapeau” de Moscou pour lancer une telle attaque et blâmer Kyiv.

Qu’est-ce qu’une “bombe sale” et la Russie envisage-t-elle de faire sauter le barrage de Nova Kakhovka ?

“La Russie a accusé les autres de ce qu’elle a l’intention de faire elle-même, nous devons donc surveiller de près ce que la Russie fait maintenant. Et ils doivent savoir que l’utilisation d’une bombe sale ou d’une bombe radiologique est une grave escalade”, a déclaré M. Stoltenberg.

Lorsqu’on lui a demandé comment l’OTAN réagirait à une telle attaque, il a répondu : “Ce sera une très grave escalade”.

Les Alliés craignent également que Vladimir Poutine ne recoure à une frappe nucléaire alors que ses forces subissent des défaites aux mains de l’armée ukrainienne, soutenue par des armes occidentales.

Le chef de l’OTAN a déclaré: “La probabilité de toute utilisation d’une arme nucléaire en Ukraine reste faible, en même temps les conséquences sont si dévastatrices, si énormes que c’est un risque que nous devons prendre au sérieux.”