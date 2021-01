Les très attendus Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 + et Samsung Galaxy S21 Ultra sont désormais disponibles en pré-réservation en Inde. Samsung affirme que les nouveaux téléphones peuvent être pré-réservés dans les magasins exclusifs de Samsung, la boutique en ligne Samsung ainsi que dans les principaux magasins de détail et les plateformes d’achat en ligne. Les prix des nouveaux téléphones Galaxy S21 commencent à Rs 69 999 et il existe un tas d’offres et d’offres de remboursement en précommande dont vous pourrez peut-être profiter. Les nouveaux téléphones Galaxy S21 seront mis en vente en Inde le 29 janvier, mais quiconque précommande l’un des trois nouveaux téléphones de la série Galaxy S21 commencera à recevoir ses commandes à partir du 25 janvier.

Remarquez que les trois téléphones – le Samsung Galaxy S21, le Samsung Galaxy S21 + et le Samsung Galaxy S21 Ultra – sont prêts pour la pré-réservation dans plusieurs configurations de RAM et de stockage ainsi que des options de couleur. Samsung dit que tous les clients qui pré-réservent un nouveau téléphone Samsung Galaxy S21 recevront un bon d’achat Samsung E-shop d’une valeur allant jusqu’à Rs 10 000 ainsi qu’un Galaxy Smart Tag gratuit. Les utilisateurs auront également la possibilité de regrouper une Samsung Galaxy Watch Active 2 ou des écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds + et un adaptateur de voyage à des prix considérablement réduits.

Le Samsung Galaxy S21 est disponible en deux configurations et trois couleurs. La variante avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte Rs 69 999 tandis que l’option 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte Rs 73 999. Le premier peut être eu dans les couleurs Phantom Violet, Blanc, Rose et Gris tandis que le dernier offre tout sauf la garniture rose. Il existe également une offre pour les cartes HDFC qui bénéficient d’un cashback instantané de 5000 Rs. Sur la boutique en ligne Samsung, il existe une offre d’échange pouvant atteindre 40 999 Rs pour votre ancien téléphone, en fonction du téléphone et de l’état dans lequel vous échangez. Le bon Samsung E-Store que vous obtiendrez avec le Galaxy S21 vaut Rs 4 000.

Le Samsung Galaxy S21 + est également disponible en deux versions. Il existe la variante de stockage de 8 Go de RAM et de 128 Go au prix de Rs 81 999, tandis que la variante de 8 Go de RAM et de 256 Go coûte Rs 85 999. Les deux variantes peuvent être disponibles dans les options de couleur Phantom Violet, Silver et Black. Il existe également une offre pour les cartes HDFC qui bénéficient d’un cashback instantané de 7 000 Rs. Sur la boutique en ligne Samsung, il existe une offre d’échange pouvant atteindre 40 999 Rs pour votre ancien téléphone, en fonction du téléphone et de l’état dans lequel vous échangez. Samsung propose le bundle optionnel des écouteurs sans fil Galaxy Buds Live pour Rs 990 tout en les écouteurs sont au prix de Rs 11 990.

Le produit phare Samsung Galaxy S21 Ultra est également en précommande en deux variantes. Cela peut être obtenu dans 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et est au prix de Rs 1,05,999 tandis que la variante 16 Go de RAM et 512 Go coûte Rs 1,16,999. La première variante est disponible dans les couleurs Phantom Black et Silver tandis que la deuxième variante est disponible exclusivement en Phantom Black. Il existe également une offre pour les cartes HDFC qui bénéficient d’un cashback instantané de 7 000 Rs. Sur la boutique en ligne Samsung, il existe une offre d’échange allant jusqu’à Rs 40 999 pour votre ancien téléphone, en fonction du téléphone et de l’état dans lequel vous échangez. Samsung propose le bundle pour la Galaxy Watch Active2, sinon au prix de Rs 23 990, pour seulement Rs 990.

Les Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 + et Samsung Galaxy S21 Ultra sont alimentés par la nouvelle puce Exynos 2100 qui est basée sur le processus de 5 nanomètres. Le Galaxy S21 dispose d’un écran de 6,2 pouces, le Galaxy S21 + d’un écran de 6,7 pouces tandis que le Galaxy S21 Ultra dispose d’un écran de 6,8 pouces. Alors que le Galaxy S21 et le Galaxy S21 + ont les configurations à triple caméra (64 mégapixels + 12 mégapixels + 12 mégapixels), le Galaxy S21 Ultra reçoit un appareil photo de 108 mégapixels aux côtés d’un appareil photo de 12 mégapixels et de deux capteurs de 10 mégapixels, ce qui en fait une configuration quadri-caméra. Le Samsung Galaxy S21 Ultra devient également le premier téléphone de la série Galaxy S à recevoir désormais le S Pen, quelque chose qui était jusqu’à présent exclusif à la série Samsung Galaxy Note.